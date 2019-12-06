Радник прем'єра Голик поповнив буккросинг у лікарні Мечникова 300 книгами

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голік разом з письменником Яном Валетовим привезли 300 книг у book-crossing у лікарні їм. Мечникова у Дніпрі.

На полиці лікарняного буккросингу потрапили також кілька книг Яна Валетова і книга Голика "Безкінечність не для слабаків" про роботу в Дніпропетровській ОДА команди Валентина Резніченка, частиною якої був нинішній радник прем'єра.

"У лікарні Мечникова - найбільш читуючий буккросинг. Тому не можна, прилетівши до Дніпра, не приїхати сюди і не привезти книги", - сказав Голик в інтерв'ю каналу "34".

Юрій Голік поповнив буккросинг у лікарні Мечникова 300 книгами (фото з відкритих джерел)

За його словами, він познайомився з Яном Валетовим кілька років тому. В результаті прочитав всі його книги, а Валетов потрапив до його суб'єктивного ТОП-3 улюблених письменників.

"Мені взагалі подобається буккросинг. Я бачу їх у лікарнях, я вважаю, що бібліотеки - це незаслужено забуті речі. Книга зараз дорога, а бібліотека дає можливість читати тим, хто не має можливості купити", - розповів письменник Ян Валетов.

За словами лікарів, така терапія допомагає пацієнтам видужувати. У буккросингу лікарні Мечникова книги розходяться за один-два дні, а полки залишаються порожніми, повідомив головний лікар ОКЛ ім. Мечникова Сергій Риженко.

Радник прем'єра Юрій Голік поповнив буккросинг у лікарні Мечникова 300 книгами

Нагадаємо, в суботу, 30 листопада, колишній радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка Юрій Голік провів презентацію своєї книги "Безкінечність не для слабаків". Книга присвячена роботі команди Резніченка, яка протягом 2015-2019 років побудувала і реконструювала доріг, шкіл, лікарень та дитячих садків більше за всіх в Україні.