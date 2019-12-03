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Просто нам було не все одно: радник прем'єра Юрій Голик презентував власну книгу

STYLERЖиття    03.12.2019 - 10:00
Просто нам було не все одно: радник прем'єра Юрій Голик презентував власну книгу
Юрій Голик презентував власну книгу (фото: facebook.com/y.golyk)

Ця книга – перший приклад відвертої розповіді про труднощі та перемоги реформаторської команди

Книга "Нескінченність не для слабаків", яка вийшла з друку у видавництві "Фоліо", розповідає про роботу команди губернатора Дніпропетровської області Валентина Резніченка в 2015-2019 роках. Чинний радник прем'єр-міністра Юрій Голик, який входив до цієї команди, вважає, що вони зробили в області більше і краще, ніж будь-хто в Україні.

За чотири роки команда Резніченка реалізувала близько 2000 інфраструктурних проектів, серед яких будівництво та реконструкція доріг, шкіл, лікарень, дитячих садів, стадіонів, впровадження новітніх енергозберігаючих технологій і захист екології.

Успішному досвіду будівництва і реконструкції інфраструктурних об'єктів області присвячена книга, яку презентував у Києві екс-радник голови Дніпропетровської ОДА.

"Не секрет, що команда Резниченка зробила більше, ніж будь-яка інша область країни. Без перебільшення ми були найуспішнішими регіональними державними менеджерами. Тому ми вирішили, що зобов'язані поділитися нашим досвідом - це повинно допомогти всім, хто хоче давати фізично відчутний результат. Тепер кожен чиновник може прочитати цю книгу і зрозуміти, що робити і як робити", - сказав Голик про книгу.

Просто нам було не все одно: радник прем'єра Юрій Голик презентував власну книгу

Радник прем'єра Юрій Голик презентував власну книгу (фото з відкритих джерел)

"Просто нам було не все одно. А оскільки ми прийшли у владу з бізнесу, то ми привнесли в державне управління свій попередній досвід. І це спрацювало. Тому це книга про менеджерів, які хакнули систему держуправління", - додає Голик.

Багатий успішний досвід будівництва об'єктів інфраструктури в Дніпропетровській області дозволив розширити географічні рамки і почати всеукраїнський проект з будівництва об'єктів інфраструктури для дітей.

Просто нам було не все одно: радник прем'єра Юрій Голик презентував власну книгу

Юрій Голик презентував власну книгу (фото з відкритих джерел)

"Ця книга – перший приклад відвертої розповіді про труднощі та перемоги реформаторської команди", - поділився своїм враженням від книги директор "Фоліо" Олександр Красовицький.

До речі, у нового керівництва Дніпропетровської області поки не виходить зберегти темп перетворень, розпочатих попередньою командою.

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