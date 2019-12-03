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Просто нам было не все равно: советник премьера Юрий Голик презентовал собственную книгу

STYLERЖизнь    03.12.2019 - 10:00
Просто нам было не все равно: советник премьера Юрий Голик презентовал собственную книгу
Юрий Голик презентовал собственную книгу (фото: facebook.com/y.golyk)

Эта книга – первый пример откровенного рассказа о сложностях и победах реформаторской команды

Книга "Бесконечность не для слабаков", вышедшая в издательстве "Фолио", рассказывает о работе команды губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко в 2015-2019 годах. Нынешний советник премьер-министра Юрий Голик, входивший в эту команду, считает, что они сделали в области больше и лучше, чем кто-либо в Украине.

За четыре года команда Резниченко реализовала около 2000 инфраструктурных проектов, среди которых строительство и реконструкция дорог, школ, больниц, детских садов, стадионов, внедрение новейших энергосберегающих технологий и защита экологии.

Успешному опыту строительства и реконструкции инфраструктурных объектов области и посвящена книга, которую презентовал в Киеве экс-советник главы Днепропетровской ОГА.

"Не секрет, что команда Резниченко сделала больше, чем любая другая область страны. Без преувеличения мы были самыми успешными региональными государственными менеджерами. Поэтому мы решили, что обязаны поделиться нашим опытом – это должно помочь всем, кто хочет давать физически осязаемый результат. Теперь каждый чиновник может прочитать эту книгу и понять, что делать и как делать", - сказал Голик о книге.

Просто нам было не все равно: советник премьера Юрий Голик презентовал собственную книгу

Советник премьера Юрий Голик презентовал собственную книгу (фото из открытых источников)

"Просто нам было не все равно. А поскольку мы пришли во власть из бизнеса, то мы привнесли в государственное управление свой предыдущий опыт. И это сработало. Поэтому это книга о менеджерах, хакнувших систему госуправления", - добавляет Голик.

Богатый успешный опыт строительства объектов инфраструктуры в Днепропетровской области позволил расширить географические рамки и начать всеукраинский проект по строительству объектов инфраструктуры для детей.
Напомним, в следующем году в Украине должны появиться 300 новых объектов для детей - школы, садики и стадионы.

Просто нам было не все равно: советник премьера Юрий Голик презентовал собственную книгу

Юрий Голик презентовал собственную книгу (фото из открытых источников)

"Эта книга – первый пример откровенного рассказа о сложностях и победах реформаторской команды", - поделился своим впечатлением от книги директор "Фолио" Александр Красовицкий.

Кстати, у нового руководства Днепропетровской области пока не получается сохранить темп преобразований, начатых предыдущей командой.

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Новости Украины Юрий Голик
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