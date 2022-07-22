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Ці поради допоможуть вам не купувати зайвого в магазині

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П'ятниця 22 липня 2022 10:04
Ці поради допоможуть вам не купувати зайвого в магазині Як перестати купувати непотрібні речі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Підвищення цін в магазинах змушують задуматися про економію та обмеження себе в тих покупках, які насправді не потрібні. Для цього необхідно знати деякі нюанси про магазини.

Які поради допоможуть вам менше витрачати в супермаркеті та вчасно відмовитися від непотрібних покупок - читайте в матеріалі нижче.

1. Зробіть ревізію вдома

Перевірте ваші шафки з продуктами та побутовою хімією. Викиньте все, що давно зіпсовано і складіть список того, що вам знадобиться в найближчий місяць. Добре подумайте, без яких продуктів ви спокійно можете обійтися.

Якщо ви регулярно купуєте пачку какао, але використовуєте з неї одну-дві ложки раз в кілька місяців, то не варто її знову купувати.

2. Складайте меню

Розпишіть приблизне меню на тиждень і проставте необхідну кількість продуктів. Зазвичай ми робимо навпаки - закуповуємо продукти про запас, а потім придумуємо, що з них приготувати.

Тепер спробуйте вчинити навпаки та проведіть цей експеримент протягом одного тижня - проаналізуйте результати.

3. Пишіть список

Перед походом в магазин складіть список необхідних продуктів і купуйте строго за цим списком. Не складайте в кошик нічого зайвого. Навіщо вам 2 кг крупи, яку ви вживаєте максимум раз на місяць?

4. Порівнюйте ціни

Купувати всі продукти в одному супермаркеті - це дуже зручно. Але свіжі овочі та зелень краще купити на ринку, м'ясо - в спеціалізованому м'ясному магазині, де вам відріжуть рівно стільки, скільки потрібно.

Рибу варто подивитися в рибному магазині, а побутова хімія на пару гривень дешевше в спеціальному магазині. У звичайному хлібному магазині булочки можуть виявитися на порядок смачніше і дешевше.

5. Закупівлі раз на тиждень

Намагайтеся закупити продукти на тиждень за один раз і виділіть для цього півдня у вихідний. Якщо ви сьогодні вирішите купити сир на ринку, а за овочами вирішите сходити завтра - то це прямий шлях до додаткових витрат.

6. Уникайте імпульсивних покупок

Не купуйте продукти, тому що вони по акції, зі знижкою, вам раптово захотілося або все навколо говорять про дефіцит.

Один з таких прикладів - сіль. Вона зникла з магазинів буквально на кілька днів, ціна злетіла в три рази. А ще через тиждень сіль знову з'явилася скрізь і за звичайною ціною.

7. Відвідуйте оптові магазини

В оптових магазинах можна купити запас деяких продуктів відразу на місяць - це крупи, макарони, цукор, борошно і спеції. Вони не псуються і можна купити відразу необхідну кількість за низькою ціною.

8. Купуйте в складчину

Якщо у вас немає великої родини й ви не використовуєте 5 кг борошна в місяць, то купіть частину продуктів з кимось із друзів в складчину. Розділіть велику упаковку навпіл і це буде вигідно обом сторонам.

9. У супермаркеті дивіться вниз

Найдорожчі товари знаходяться на рівні очей і рук покупця. Найдешевші - на нижніх полицях. Якщо перед вами величезний стелаж з макаронами - гляньте на ціни на нижніх полицях, там точно дешевше.

10. Не заходьте в непотрібні відділи

Якщо ви вирушили на закупівлі в великий супермаркет, то там зазвичай всі продукти стоять по відділах. Не заїжджайте з візком в ті відділи, де ви нічого не збираєтеся купувати й цих продуктів немає у вашому списку.

11. Ходіть в супермаркет ситими

Цей метод відмінно спрацьовує і тому є підтвердження в багатьох дослідженнях. Голодна людина складає в кошик на 10-20% товарів більше. Сита не намагається "з'їсти" очима все, що бачить і йде з меншим чеком.

12. Не відволікайтеся

Вимкніть в супермаркеті автопілот і не думайте ні про що, крім закупівлі продуктів. Не базікайте під час прогулянки по супермаркету телефоном.

Зазвичай такі ситуації призводять до того, що ви купуєте неякісний товар, побиті овочі або кладете в кошик, не дивлячись на ціну.

13. Не надавайте значення упаковці

Завжди платіть за товар, а не за бренд або красиву упаковку. Дуже часто у нас спрацьовує голос реклами в голові, і ми купуємо те, що активно рекламують. І поруч стоїть аналог з меншою ціною і точно такою ж якістю.

Продукти в непоказній упаковці можуть виявитися набагато смачніше, ніж те, що в яскравому пакеті або коробці. Сипучі продукти на порядок дешевше тих, які в яскравій упаковці, а смак точно такий же і часом навіть краще.

14. Читайте етикетки

На полицях часто стоїть однаковий товар, але з різними цінами. Через дорожнечу упаковка крупи важить тепер 800 г, а пляшка рослинної олії не 1 л, а 800-850 мл. Порівняйте ціну і вагу товару.

15. Відмовтеся від напівфабрикатів

Набагато вигідніше зараз приготувати будь-яку страву самостійно. Можна точно такі ж напівфабрикати зробити самостійно і зберігати їх в морозилці.

Миті овочі завжди дорожче брудних, нарізний хліб і сир дорожче цілих. Ви ж можете помити та порізати самостійно?

16. Пробуйте нове

Не відмовляйтеся від продуктів, які коштують дешевше. Візьміть на пробу субпродукти - печінку або сердечка. Пошукайте цікавий рецепт і спробуйте приготувати.

Немає гречки в супермаркеті, але є січка - спробуйте, вона не менш смачна. А інші крупи значно дешевше, але не менш смачні та корисні.

17. Купуйте сезонні овочі та фрукти

Не хапайте першу черешню або полуницю, почекайте, коли її стане на ринку і в супермаркетах багато. Ціна за тиждень опускається практично у два рази. Свіжі овочі та фрукти набагато дешевше тепличних.

Не забувайте робити власні заготовки на зиму - заморозка, сушка, консервування. Взимку це заощадить вам багато грошей.

18. Не ходіть в магазин "просто так"

Це самий прямий спосіб купити щось зайве. І не набирайте повний кошик, якщо Ви зайшли тільки по хліб і молоко. Виходьте до каси тільки з хлібом і молоком.

19. Завжди перевіряйте термін придатності

Товари зі знижкою або по акції найчастіше ті, які потрібно продати швидше, через те, що термін придатності закінчується.

20. Не ходіть в магазин після роботи

Втомлена людина гірше контролює свої покупки та частіше купує те, що їй не потрібно. Зазвичай після роботи вам хочеться всього і відразу, а насправді - відпочинок і вечерю.

21. На касі дивіться у свій кошик

Зони біля кас спеціально заповнені солодощами, жувальними гумками, серветками та іншою дрібницею. Статистика показує, що кожен другий покупець бере на касі хоч що-небудь, Поки стоїть в черзі.

22. Робіть закупівлі без дітей

Це дуже складно, але дозволяє економити кошти. Діти зазвичай просять солодощі, іграшки та багато іншого. І ви погоджуєтеся. Тому на закупівлі ходите по можливості без улюблених малюків.

До речі, раніше ми писали про те, від яких буденних речей варто відмовитися для економії грошей.

А ще розповідали про те, як правильно розпоряджатися своїми витратами під час війни.

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