Рятував дітей: на курорті під Запоріжжям трагічно загинув багатодітний батько

В Запорізькій області, в курортній зоні селища Кирилівка загинув 36-річний чоловік, який кинувся в море, щоб врятувати дітей. Про це повідомляє видання Verge.

Чоловік приїхав на відпочинок разом з дружиною і чотирма дітьми з Дніпра. Вони відпочивали на пляжі бази "Мрія". Діти купалися в морі, незважаючи на те, що хвилі були дуже великими і в якийсь момент їх почало відносити від берега. Чоловік кинувся на допомогу, щоб витягти дітей на берег, але в якийсь момент його самого почало відносити в море.

На березі бази працював матрос-рятувальник, який побачив, що чоловіка почало відносити в море і кинувся на допомогу. Він зміг дістати жителя Дніпра з води, але медикам не вдалося його відкачати.

Як розповіли очевидці події, він встиг виштовхати всіх дітей на берег, а сам почав захлинатися. У воді він пробув не менше 15 хвилин. Його тіло накрили простирадлом і протягом якогось часу він так і лежав на пляжі. При цьому відпочиваючі все одно йшли купатися, незважаючи на те, що шторм посилювався.

На жаль, це не єдиний випадок на пляжі Кирилівки. 10 червня відпочиваючі дістали з води тіло 18-річного хлопця, який не подавав ознак життя. Вони намагалися самостійно надати йому першу допомогу, однак прибулі лікарі швидкої допомоги констатували смерть. А 9 червня з води витягли тіло 38-річної жінки.

Раніше ми повідомляли про те, що під Києвом молода жінка втопилася на очах власного сина.

А також ми писали про те, що під Одесою тривають пошуки 11-річної Даші Лук'яненко, яка зникла за дивних обставин.