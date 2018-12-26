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Порятунок від першої особи: "копу" довелося лізти через вікно, щоб врятувати дитину (відео)

STYLERЖиття    26.12.2018 - 19:06
Порятунок від першої особи: "копу" довелося лізти через вікно, щоб врятувати дитину (відео)
Фото: buzzingheadlines.com

Дівчинка голосно кричала і плакала

Вчора, 25 грудня, поліція Тернополя врятувала маленьку дитину, яка стояла на підвіконні відчиненого вікна. Про це повідомляє патрульна поліція Тернопільської області на своїй сторінці в Facebook.

Потрапити в квартиру через двері у поліції не вийшло і щоб не допустити непоправного, поліцейський зайшов до сусідів і через вікно потрапив у квартиру з кричущою дитиною. Все це відбувалося на вулиці Дружби.

Вдома виявилася одна чотирирічна дівчинка, мама якої незабаром прийшла і пояснила, що у неї були невідкладні справи.

Поліцейські провели профілактичну бесіду і викликали працівників ювенальної превенції.

На відео видно героїчний порятунок дитини.

Відео: facebook.com/ternopilpolice

Нагадаємо, що в Києві чоловік впав з Мосту метро" Дніпро. Після падіння йому вдалося вижити.

Раніше повідомлялося, що в Києві вчителька врятувала дівчинку від педофіла, яких хотів затягнути її за гаражі.

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