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Спасение от первого лица: "копу" пришлось лезть через окно, чтобы спасти ребенка (видео)

STYLERЖизнь    26.12.2018 - 19:06
Спасение от первого лица: "копу" пришлось лезть через окно, чтобы спасти ребенка (видео)
Фото: buzzingheadlines.com

Девочка громко кричала и плакала

Вчера, 25 декабря, полиция Тернополя спасла маленького ребенка, который стоял на подоконнике открытого окна. Об этом сообщает патрульная полиция Тернопольской области на своей странице в Facebook.

Попасть в квартиру через двери у полиции не получилось и чтобы не допустить непоправимого, полицейский зашел к соседям и через окно попал в квартиру с кричащим ребенком. Все это происходило на улице Дружбы.

Дома оказалась одна четырехлетняя девочка, мама которой вскоре пришла и объяснила, что у нее были неотложные дела.

Полицейские провели профилактическую беседу и вызвали работников ювенальной превенции.

На видео видно героическое спасение ребенка.

Видео: facebook.com/ternopilpolice

Напомним, что в Киеве мужчина упал с "Моста метро" в Днепр. После падения ему удалось выжить.

Ранее сообщалось, что в Киеве учительница спасла девочку от педофила, которых хотел затащить ее за гаражи.

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