Спаситель для Донбасу: Чичеріну висміяли за чергову оду Путіну

Фото: Колаж РБК-Україна

Користувачі мережі стверджують, що у жінки "криша поїхала"

Російська співачка Юлія Чичеріна, яка активно підтримує терористів в Донбасі, шокувала гучною заявою про Путіна. Прихильниця окупантів у програмі "Червоний кут" заявила, що Путіна в Донбасі сприймають як спасителя, через що вона була висміяна користувачами мережі. Відповідне відео розміщено на YouTube.

"Він скрізь. І можна сказати, що Путіна в Донбасі сприймають як спасителя, в принципі. Спасителя саме їх. Тобто на нього усі дуже розраховують. Скрізь його портрет висить. Тобто там він ніби трохи інша людина, ніж тут. Ну, якийсь образ, звісно, але... Заради Донбасу я і стала його обличчям", - говорить Чичеріна.

Скріншот відео: YouTube/Новини телеканалу Царгород)

В мережі на подібну заяву Чичеріної відреагували негативно. Користувачі висміяли співачку, зазначивши, що у неї "дах поїхав":

Скріншот коментарів: (facebook.com/tsargradtv)

Нагадаємо, що Порошенко закликає не вірити "казкам" Путіна про інцидент на Азові.

Напередодні Путін назвав інцидент в Керченській протоці "провокацією" в інтересах Порошенко. Він додав, що чинному президенту України потрібно щось робити, щоб створити перешкоди для конкурентів з опозиції.

Зазначимо, раніше Порошенко закликав НАТО розмістити свої кораблі в Азовському морі для стримування російської агресії.

Відео: Депутати сплять