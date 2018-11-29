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Спаситель для Донбасса: Чичерину высмеяли за очередную оду Путину

STYLERЖизнь    29.11.2018 - 15:35
Спаситель для Донбасса: Чичерину высмеяли за очередную оду Путину
Фото: Коллаж РБК-Украина

Пользователи сети утверждают, что у женщины "крыша поехала"

Российская певица Юлия Чичерина, которая активно поддерживает террористов в Донбассе, шокировала громким заявлением о Путине. Сторонница оккупантов в программе "Красный угол" заявила, что Путина в Донбассе воспринимают как спасителя, из-за чего была высмеяна пользователями сети. Соответствующее видео размещено на YouTube.

"Он везде. И можно сказать, что Путина в Донбассе воспринимают как спасителя, в принципе. Спасителя именно их. То есть на него все очень рассчитывают. Везде его портрет висит. То есть там он как будто бы немного другой человек, чем здесь. Ну, некий образ, естественно, но… Ради Донбасса я и стала его лицом", - говорит Чичерина.

Спаситель для Донбасса: Чичерину высмеяли за очередную оду ПутинуСкриншот видео: (YouTube/Новости телеканала Царьград)

В сети на подобное заявление Чичереной отреагировали негативно. Пользователи высмеяли певицу, отметив, что у нее "крыша поехала":

Спаситель для Донбасса: Чичерину высмеяли за очередную оду Путину

Скриншот комментариев: (facebook.com/tsargradtv)

Напомним, что Порошенко призывает не верить "сказкам" Путина об инциденте на Азове.

Накануне Путин назвал инцидент в Керченском проливе "провокацией" в интересах Порошенко. Он добавил, что действующему президенту Украины нужно что-то делать, чтобы создать препятствия для конкурентов из оппозиции.

Отметим, ранее Порошенко призвал НАТО разместить свои корабли в Азовском море для сдерживания российской агрессии.

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