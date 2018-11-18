"Спеціальна розробка": кримчан годують "зараженими" продуктами

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Терміни шоколаду були в нормі

Проживають на території анексованого Криму українці показали, чим їх "труять" окупанти. Відповідні фото опублікував блогер RoksolanaToday&Крим Twitter.

"Куплено в Севастополі. Терміни в нормі. Замість шоколаду купа г*вна і три кокона невідомої комахи", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих фото видно плитку шоколаду, в якій знаходиться декілька коконів невідомого походження. За словами користувачів мережі, це може бути моль.

Фото: шоколад з міллю в Криму (twitter.com/KrimRt)

"Цей продукт заражено міллю. Вона зараз популярна в рашке. Вона там головна", - сказав користувач "Сліпий снайпер".

"Судячи по упаковці, порушені умови заощадження товару", - підкреслив юзер "Український кліп".

"Так це нормально для російського шоколаду", - уточнив користувач Олег Ялтнец.

Скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, частина анексованого Росією Криму знеструмлена у зв'язку зі спрацюванням систем захисту ліній електропередач.

Раніше в Луганській області через аварійне відключення лінії електропередачі (ЛЕП) був знеструмлено пункт пропуску "Золоте" і місто Попасна.

Крім того, в жовтні в результаті обстрілу Кримського (Луганська область) була перебита високовольтна магістраль і лінія електропередач, селище був знеструмлений.