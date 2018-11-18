ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Спеціальна розробка": кримчан годують "зараженими" продуктами

STYLERЖиття    18.11.2018 - 15:41
"Спеціальна розробка": кримчан годують "зараженими" продуктами
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Терміни шоколаду були в нормі

Проживають на території анексованого Криму українці показали, чим їх "труять" окупанти. Відповідні фото опублікував блогер RoksolanaToday&Крим Twitter.

"Куплено в Севастополі. Терміни в нормі. Замість шоколаду купа г*вна і три кокона невідомої комахи", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих фото видно плитку шоколаду, в якій знаходиться декілька коконів невідомого походження. За словами користувачів мережі, це може бути моль.

 

Фото: шоколад з міллю в Криму (twitter.com/KrimRt)

"Цей продукт заражено міллю. Вона зараз популярна в рашке. Вона там головна", - сказав користувач "Сліпий снайпер".

"Судячи по упаковці, порушені умови заощадження товару", - підкреслив юзер "Український кліп".

"Так це нормально для російського шоколаду", - уточнив користувач Олег Ялтнец.

&quot;Спеціальна розробка&quot;: кримчан годують &quot;зараженими&quot; продуктами

Скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, частина анексованого Росією Криму знеструмлена у зв'язку зі спрацюванням систем захисту ліній електропередач.

Раніше в Луганській області через аварійне відключення лінії електропередачі (ЛЕП) був знеструмлено пункт пропуску "Золоте" і місто Попасна.

Крім того, в жовтні в результаті обстрілу Кримського (Луганська область) була перебита високовольтна магістраль і лінія електропередач, селище був знеструмлений.

Новини України Кримукраинцы
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся