"Специальная разработка": крымчан кормят "зараженными" продуктами

Сроки шоколада были в норме
Проживающие на территории аннексированного Крыма украинцы показали, чем их "травят" оккупанты. Соответствующие фото опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.
"Куплено в Севастополе. Сроки в норме. Вместо шоколада куча г*вна и три кокона неизвестного насекомого", - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных фото видно плитку шоколада, в которой находится несколько коконов неизвестного происхождения. По словам пользователей сети, это может быть моль.
Фото: шоколад с молью в Крыму (twitter.com/KrimRt)
"Этот продукт заражен молью. Она сейчас популярна в рашке. Она там главная", - сказал пользователь "Слепой снайпер".
"Судя по упаковке, нарушены условия сбережения товара", - подчеркнул юзер "Украинский клип".
"Так это нормально для российского шоколада", - уточнил пользователь Олег Ялтнец.
Скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)
Напомним, часть аннексированного Россией Крыма обесточена в связи со срабатыванием систем защиты линий электропередач.
Ранее в Луганской области из-за аварийного отключения линии электропередачи (ЛЭП) был обесточен пункт пропуска "Золотое" и город Попасная.
Кроме того, в октябре в результате обстрела Крымского (Луганская область) была перебита высоковольтная магистраль и линия электропередач, поселок был обесточен.