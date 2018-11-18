"Специальная разработка": крымчан кормят "зараженными" продуктами

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Сроки шоколада были в норме

Проживающие на территории аннексированного Крыма украинцы показали, чем их "травят" оккупанты. Соответствующие фото опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым ‏ в Twitter.

"Куплено в Севастополе. Сроки в норме. Вместо шоколада куча г*вна и три кокона неизвестного насекомого", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных фото видно плитку шоколада, в которой находится несколько коконов неизвестного происхождения. По словам пользователей сети, это может быть моль.

Фото: шоколад с молью в Крыму (twitter.com/KrimRt)

"Этот продукт заражен молью. Она сейчас популярна в рашке. Она там главная", - сказал пользователь "Слепой снайпер".

"Судя по упаковке, нарушены условия сбережения товара", - подчеркнул юзер "Украинский клип".

"Так это нормально для российского шоколада", - уточнил пользователь Олег Ялтнец.

Скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)

Напомним, часть аннексированного Россией Крыма обесточена в связи со срабатыванием систем защиты линий электропередач.

Ранее в Луганской области из-за аварийного отключения линии электропередачи (ЛЭП) был обесточен пункт пропуска "Золотое" и город Попасная.

Кроме того, в октябре в результате обстрела Крымского (Луганская область) была перебита высоковольтная магистраль и линия электропередач, поселок был обесточен.