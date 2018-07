"Спеціально для вчорашніх трактористів": українці висміяли "захмарні" ціни на Донбасі (фото)

Ілюстративне фото: Донецьк (колаж: Styler)

Користувачі мережі вважають, що ціни повинні бути ще більше

Користувачам мережі показали ціни в меню одній з їдалень в Донецькій області. Відповідний знімок опублікував блогер під ніком "Залишенець Донецький" на своїй сторінці в Twitter.

"Надіслали в лічку ціни в Седово. Їдальня. У Донецьку дешевше", - йдеться в повідомленні.

Фото: ціни в окупованій Донецької області (twitter.com/relictdon)

На опублікованому знімку видно, що за український борщ доведеться заплатити близько 29 гривень, котлету "Київську" близько 38 гривень, а пельмені "Домашні" трохи більше 42 гривень.

У той же час користувачі мережі стверджують, що ціни нібито були розроблені "для вчорашніх трактористів".

"Для членів профспілки і вчорашніх трактористів і шахтарів дешевше", - сказав користувач Іван Абдукаримов.

"Картопля відварна 29 грн", - підкреслив юзер "My name is".

"Ну так думали, що буде як в телевізорі", - підкреслив користувач "Царъ путін х*йло".

Фото: скріншот коментарів (twitter.com/relictdon)

До речі, в окупованому Донецьку вирішили русифікувати україномовні назви аптек. Так, наприклад, "Добрі ліки" стали називатися "Добри лики". Користувачі мережі прокоментували пост блогера.

"Зате "Добрі ліки" перемогли всіх: працюють і тут, і там...", - написала Полякова.

Як повідомлялося раніше, ватажок так званої "ДНР" Олександр Захарченко свого часу знищив три ноутбука, начитавшись в мережі критики в свою адресу. Про це розповів скандальний російський письменник Захар Прилєпін.

