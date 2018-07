"Специально для вчерашних трактористов": украинцы высмеяли "заоблачные" цены на Донбассе (фото)

Иллюстративное фото: Донецк (коллаж: Styler)

Пользователи сети считают, что цены должны быть еще больше

Пользователям сети показали цены в меню одной из столовых в Донецкой области. Соответствующий снимок опубликовал блогер под ником "Залишенець Донецький" на своей странице в Twitter.

"Прислали в личку цены в Седово. Столовая. В Донецке дешевле", - говорится в сообщении.

Фото: цены в оккупированной Донецкой области (twitter.com/relictdon)

На опубликованном снимке видно, что за украинский борщ придется заплатить около 29 гривен, котлету "Киевскую" около 38 гривен, а пельмени "Домашние" чуть больше 42 гривен.

В то же время пользователи сети утверждают, что цены якобы были разработаны "для вчерашних трактористов".

"Для членов профсоюза и вчерашних трактористов и шахтеров дешевле", - сказал пользователь Иван Абдукаримов.

"Картошка отварная 29 грн", - подчеркнул юзер "My name is".

"Ну так думали, что будет как в телевизоре", - подчеркнул пользователь "Царъ путин х*йло".

Фото: скриншот комментариев (twitter.com/relictdon)

Кстати, в оккупированном Донецке решили русифицировать украиноязычные названия аптек. Так, например, "Добрі ліки" стали называться "Добри лики". Пользователи сети прокомментировали пост блогера.

"Зато "Добрі ліки" победили всех: работают и тут, и там...", - написала Полякова.

Как сообщалось ранее, главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко в свое время уничтожил три ноутбука, начитавшись в сети критики в свой адрес. Об этом рассказал скандальный российский писатель Захар Прилепин.

