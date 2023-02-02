Певец из Мариуполя посвятил песню другу, которого цинично убили россияне: щемящее видео

“Мы не были лучшими друзьями, но у нас немало общих знакомых с детства. К тому же мы оба BMWшника, поэтому часто пересекались в разговорах и просто по жизни. Ему говорили "продай ты это старое дерьмо", а он всегда отвечал "она со мной навсегда". Но судьба сыграла с ним злую шутку – россияне застрелили его именно в той машине…”, - рассказывает Requitir.

Эта новость, признается певец, его "прибила конкретно", и он "упал на очень глубокое эмоциональное дно".

Позже оказалось, что в день гибели Волыка знакомые попросили его отвезти вещи в другой район. Тогда в оккупированном Мариуполе был ад, но Андрей согласился.

“Он стоял на российском блокпосту, рашисты махнули рукой, типа “проезжай”. Андрей и поехал со свистом. Оккупанты тогда увидели флиску и начали стрелять ребятам в спину. Другой парень, находившийся в салоне, обошелся ранениями, Андрей погиб. Тело парня не убирали месяц или полтора, а затем его похоронили в братской могиле”, - рассказывает артист.

Позже Волыка перезахоронили. По словам Requitir, в машине было шесть попаданий от пуль, поэтому во втором куплете песни звучат шесть выстрелов.