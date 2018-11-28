"Спокій, тільки спокій": реакція мережі на курс долара

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

В мережі пишуть, що не очікували такого різкого падіння гривні

Після запровадження військового стану в країні практично відразу почав зростати курс долара. Зараз відмітка за курсом НБУ (12:00 28 листопада) 28.105334 на продаж. А фактично, валютообмінники встановлюють власний курс, який істотно відрізняється від зазначеного НБУ. У мережі реагують на зростання курсу долара.

Свою думку в Facebook висловила журналіст і письменник Олена Маркосян, яка вважає, що долар може "вирости" до позначки в 35 гривень.

"Курс долара вже відреагував на ВП. Думаю, що його стабілізують, але все буде залежати від подальших зусиль нашої влади по нагнітанню ситуації. А вона вже працює щосили. Які фейкові СМС-ки, липові показання і інші радощі сарафанного радіо. Якщо і далі так старатися, то до Нового року прийдемо з курсовою стабільністю в 35 гривень мінімум. І це ще не було офіційних коментарів від РФ...", — написала вона.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ElenMarkosyan

При цьому користувачі під публікацією вважають, що слід зберігати спокій.

"Спокій, тільки спокій) не давайте заробити банкірам, не купуйте долар", — пише користувач під ніком Костянтин Валентинович.

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/ElenMarkosyan

Користувачі соціальної мережі Twitter шоковані цифрами, які показує НБУ та курсом в обмінниках. Деякі запропонували купувати біткоін.

"Курс долара тридцятка", "От якби в мене самооцінка так росла, як курс долара", "Курс гривні переживе, головне зараз - переобрати Петра Олексійовича!", "Вирішив на все гривні, які у мене є, купити у циган біткоінів. Путін обвалив курс гривні настільки сильно що тепер її можна використовувати замість туалетного паперу", "Деякі продають долар вже по 29.8. У будь-якій незрозумілій ситуації - рони курс гривні всередині країни", "Прикольно спостерігати, що буде далі... Яким буде курс гривні, опалення, скільки люди будуть отримувати і скільки будуть коштувати продукти...", — пишуть в мережі.

Скріншоти постів в соціальній мережі Twitter

Користувачі у Facebook жартують: винна "чорна п'ятниця".

"Новини економіки гібридного Військового положення. Не хвилюйтеся, курс долара підскочив через "чорну п'ятницю". Виявляється, наші співгромадяни стільки накупили товарів в іноземних магазинах, що банки тепер скуповують валюту, щоб перевести цим капіталістичним монстрам і розрахуватися за жадібних українців-шопоголіків", – написала Вікторія Іванова.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Виктория Іванова

Нагадаємо, що готівковий курс долара виріс ще на 30 копійок.

Раніше ми писали, що держборг України в жовтні скоротився на 350 млн доларів.

Відео: (video.rbc.ua)