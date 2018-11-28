"Спокойствие, только спокойствие": реакция сети на курс доллара

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

В сети пишут, что не ожидали такого резкого падения гривны

После введения военного положения в стране практически сразу начал расти курс доллара. Сейчас отметка по курсу НБУ (12:00 28 ноября) 28.105334 на продажу. А фактически, валютообменники устанавливают собственный курс, который существенно отличается от указанного НБУ. В сети реагируют на рост курса доллара.

Свое мнение в Facebook высказала журналист и писатель Елена Маркосян, которая считает, что доллар может "вырасти" до отметки в 35 гривен.

"Курс доллара уже отреагировал на ВП. Думаю, что его стабилизируют, но все будет зависеть от дальнейших усилий нашей власти по нагнетанию ситуации. А она уже трудится вовсю. Какие фейковые СМС-ки, липовые показания и прочие радости сарафанного радио. Если будет и дальше так стараться, то к Новому году придем с курсовой стабильностью в 35 гривен минимум. И это еще не было официальных комментариев от РФ...", — написала она.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ElenMarkosyan

При этом пользователи под ее публикацией считают, что следует сохранять спокойствие.

"Спокойствие, только спокойствие) не давайте заработать банкирам, не покупайте доллар", — пишет пользователь под ником Константин Валентинович.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/ElenMarkosyan

Пользователи социальной сети Twitter шокированы цифрами, которые показывает НБУ и курсом в обменниках. Некоторые предложили покупать биткоин.

"Курс доллара тридцатка", "Вот бы у меня самооценка так росла, как курс доллара", "Курс гривны переживет, главное сейчас - переизбрать Петра Алексеевича!", "Решил на все гривны, которые у меня есть, купить у цыган биткоинов. Путин обрушил курс гривны настолько сильно что теперь можно ее использовать вместо туалетной бумаги", "Некоторые продают бакс уже по 29.8. В любой непонятной ситуации роняй курс гривны внутри страны", "Прикольно будет наблюдать, что будет дальше... Каким будет курс гривны, будет ли отопление, сколько люди будут получать и сколько будут стоить продукты...", — пишут в сети.

Скриншоты постов в социальной сети Twitter

Пользователи в Facebook шутят: виновата "черная пятница".

"Новости экономики гибридного Военного положения. Не волнуйтесь, курс доллара подскочил из-за "черной пятницы". Оказывается, наши сограждане столько накупили товаров в иностранных магазинах, что банки теперь скупают валюту, чтобы перевести этим капиталистическим монстрам и рассчитаться за алчных украинцев-шопоголиков", – написала Виктория Иванова.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Виктория Иванова

Напомним, что наличный курс доллара вырос еще на 30 копеек.

Ранее мы писали, что госдолг Украины в октябре сократился на 350 млн долларов.

Видео: (video.rbc.ua)