SPOKUSY - нове ім'я в українській музиці. Дивіться потужний кліп гурту на пісню ORDLO (відео)

"Київ та Львів дуже цікаво переплітаються в нашій відеороботі - різні настрої, різні емоції та і ми дуже різні! В кліпі є і декілька кадрів зі студії Gay Guide, пластикова суперіграшка, ретро синтезатор - це все ті елементи, що створили наш настрій кліпу", - коментує учасник SPOKUSY Ігор Черепанов.

Режисером відео став Андрій Коротич, відомий своєю співпрацею з Vogue, а також гуртами Aghiazma, Обійми Дощу, GrimFaith та багатьма іншими.

Що відомо про гурт SPOKUSY

SPOKUSY - проєкт фронтмена відомого гурту ANGIAZMA, організатора численних київських рок-вечірок та арт-директора декількох клубів Ігоря Черепанова та відомого вокаліста Алекса Дарієна.

Ігор Черепанов (фото: прес-служба команди)

Хлопці познайомилися кілька років тому, а минулого року, в якості творчого експерименту, вирішили спробувати грати пост-панк. Але головним каталізатором до створення гурту стала саме війна.

"Ми граємо на контрастах темряви і світла. Випромінюючи світло у пітьмі, ми виплеcкуємо назовні свою таємну пристрасть та любов, ненависть та крик. Тому що тільки в темряві все підсвідоме вилазить назовні, і саме тоді це можливо рішуче перенаправляти в яскравий спалах пронизливої сяючої енергії спокус", - говорять про свою творчість музиканти.

Учасники гурту SPOKUSY (фото: прес-служба команди)