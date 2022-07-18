Ці способи допоможуть поливати кімнатні рослини, коли вас немає вдома

Проблема поливу кімнатних рослин під час війни, коли люди виїхали за кордон або ж чи відпустки знайома багатьом. Є кілька простих та дієвих способів, які допоможуть поливати рослини, коли нікого немає вдома.

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По коліно у воді

Цей спосіб є оптимальним варіантом для вологолюбних рослин. Достатньо просто взяти велику місткість та заповнити її водою. Після цього у воду необхідно поставити вазони з квітами. У такий спосіб волога буде постійно проникати через отвори в дні горщика.

Завдяки такому способу коріння завжди буде зволоженим і рослина не засохне.

Такий спосіб можна застосовувати тільки рослинам, яким потрібно багато вологи.

Дірява пляшка

Для того, щоб забезпечити ефективний полив рослин потрібно взяти пластикову пляшку із закрученою кришкою. Зазначимо, що для великих вазонів потрібна пляшка на 1,5 літра.

У пластиковій кришці необхідно зробити кілька невеликих отворів. Потім пляшку наповнити водою, закрити і перевернути догори дном.

Пляшку потрібно встановіть в землю і міцно закріпити за допомогою паличок, щоб вона не перевернулась. Таким чином вода з пляшок буде витікати поступово.

Посудина зі шнуром

Для такого способу каструлю з водою необхідно встановити на стільчик та розставити горщики з квітами навколо нього.

Далі взяти бинт і нарізати невеликі смужки. Зокрема, для великих горщиків потрібно взяти кілька смужок.

Зі стрічок потрібно зробити своєрідні джгути, де один кінець необхідно занурити у воду, а інший опустити у вазон.

Вода з каструлі поступово намочить джгут і потім дійде ним до землі.

Електронний полив

Потрібно у дні старої великої каструлі просвердлити отвори та вставити зливну трубку. Далі встановити електромагнітний клапан.

На клапан встановлюють реле часу, де при його спрацьовуванні відкривається клапан і в горщики починає надходити вода.

Ця система здатна забезпечити повноцінний полив кімнатних квітів.

Водяний акумулятор

Необхідно взяти гідрогель з напівпрозорим полімером у кульках. Якщо його намочити у воді, то він поступово набухатиме. Таким чином волога поступово надходитиме у ґрунт.

Важливо, що при використанні гідрогелю потрібно діяти обережно, адже при пересиханні матеріал починає виділяти небезпечні токсини.