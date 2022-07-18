Эти способы помогут поливать комнатные растения, когда вас нет дома
Проблема полива комнатных растений во время войны, когда люди уехали за границу или же отпуска знакома многим. Есть несколько простых и действенных способов, которые помогут поливать растения, когда никого нет дома.
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По колено в воде
Этот способ является оптимальным вариантом для влаголюбивых растений. Достаточно просто взять большую емкость и заполнить ее водой. После этого в воду необходимо поставить вазоны с цветами. Таким образом влага будет постоянно проникать через отверстия в дне горшка.
Благодаря такому способу корни всегда будут увлажненными и растение не засохнет.
Такой способ можно применять только растениям, которым требуется много влаги.
Дырявая бутылка
Для того, чтобы обеспечить эффективный полив растений, нужно взять пластиковую бутылку с закрученной крышкой. Отметим, что для больших вазонов нужна бутылка на 1,5 литра.
В пластиковой крышке необходимо сделать несколько небольших отверстий. Затем бутылку наполнить водой, закрыть и перевернуть вверх дном.
Бутылку нужно установите в землю и прочно закрепить с помощью палочек, чтобы она не перевернулась. Таким образом вода из бутылок будет вытекать постепенно.
Посуда со шнуром
Для такого способа кастрюлю с водой необходимо установить на стульчик и расставить горшки с цветами вокруг него.
Далее взять бинт и нарезать небольшие полоски. В частности, для больших горшков нужно взять несколько полосок.
Из лент нужно сделать своеобразные жгуты, где один конец необходимо погрузить в воду, а другой опустить в вазон.
Вода из кастрюли постепенно намочит жгут и затем дойдет им до земли.
Электронный полив
Нужно в дне старой большой кастрюли просверлить отверстия и вставить сливную трубку. Далее установить электромагнитный клапан.
На клапан устанавливают реле времени, где при его срабатывании открывается клапан и в горшки начинает поступать вода.
Эта система способна обеспечить полноценный полив комнатных цветов.
Водяной аккумулятор
Необходимо взять гидрогель с полупрозрачным полимером в шариках. Если его намочить в воде, то он постепенно будет набухать. Таким образом влага постепенно будет поступать в почву.
Важно, что при использовании гидрогеля нужно действовать осторожно, ведь при пересыхании материал начинает выделять опасные токсины.
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