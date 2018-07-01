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У США застрелили популярного реп-виконавця

STYLERLIFE        01.07.2018 - 16:27
Фото: Smoge Dawg (instagram.com/smokedawg)
Фото: Smoge Dawg (instagram.com/smokedawg)

Співак загинув в результаті перестрілці

Сьогодні, 1 липня, стало відомо про трагічну загибель відомого канадського репера Smoke Dawg в одному з нічних клубів Торонто. Про це повідомляє The Sun.

"Кілька свідків чули постріли поруч з нічним клубом, який розташований на жвавій вулиці міста Торонто. В результаті, одна жінка і двоє чоловіків були доставлені в лікарню, однак згодом один з них від отриманих поранень помер", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що винуватцям трагедії вдалося втекти з місця події. Поліція підтвердила загибель молодого виконавця, а друзі висловили свої співчуття родичам в соцмережі.

Звернемо увагу, що Smoke Dawg набув популярності в 2015-му році після виходу пісні Still. Ще більше вона примножилася після спільного виступу з репером Дрейком, яке відбулося в минулому році.

Фото: Smoge Dawg (instagram.com/smokedawg)

Нагадаємо, що в США затримали підозрюваного у вбивстві популярного репера XXXTentacion. У середу, 20 червня в штаті Флорида, США, був затриманий чоловік, якого підозрюють у вбивстві популярного 20-річного репера Джасея Дуейна Онфроя, відомого під псевдонімом XXXTentacion.

Відомо, що підозрюваного звуть Дедрик Девоншай Вільямс. Йому 22 роки. Йому висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. Поки буде йти розслідування і суд – Вільямс буде утримуватися в тюрмі округу Бровард.

Повідомляється, що Дедрик Девоншай Вільямс не вперше потрапляє в зону уваги поліції. Раніше його звинувачували у кількох кримінальних злочинах, таких, як крадіжка автомобіля, домашнє насильство, зберігання наркотиків і вогнепальної зброї.

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Теги: Канада, стрельба, рэпер
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