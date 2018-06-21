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Интервью

В США застрелили популярного рэпера: подозреваемый арестован

STYLERLIFE        21.06.2018 - 18:40
Фото: XXXTentacion (facebook.com/SkiMaskTheSlumpGod)
Фото: XXXTentacion (facebook.com/SkiMaskTheSlumpGod)

Арестованный был ранее судим

В США задержали подозреваемого в убийстве популярного рэпера XXXTentacion. Об этом сообщает Associated Press.

В среду, 20 июня в штате Флорида, США, был задержан мужчина, которого подозревают в убийстве популярного 20-летнего рэпера Джасея Дуейна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion.

Известно, что подозреваемого зовут Дедрик Девоншай Вильямс. Ему 22 года. Ему предъявили обвинение в убийстве первой степени. Пока будет идти расследование и суд – Вильямс будет содержаться в тюрьме округа Бровард.

Сообщается, что Дедрик Девоншай Вильямс не первый раз попадает в зону внимания полиции. Ранее его обвиняли в нескольких уголовных преступлениях, таких, как кража автомобиля, домашнее насилие, хранение наркотиков и огнестрельного оружия.

Напомним, на рэпера XXXTentacion напали, когда он выходил из своего мотосалона в Южной Флориде. К артисту подбежал неизвестный и несколько раз в него выстрелил.

После злоумышленник забрал сумку Louis Vuitton и скрылся. Рэпера госпитализировали в тяжелом состоянии. От полученных травм рэпер впал в кому. Врачам не удалось спасти Онфроя и он скончался.

Как сообщила полиция, нападавших было двое. А рэпер перед нападением посетил банк, где снял крупную сумму денег, так как планировал купить мотоцикл в Riva Motorsports. Возможно, нападение было совершено из-за денег.

Кстати, недавно мы писали о том, что опубликованы новые кадры с места убийства 20-летнего рэпера из США.

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Теги: рэпер, убийство, подробности
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