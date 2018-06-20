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Опубликованы новые кадры с места убийства 20-летнего рэпера из США

STYLERЗвёзды        20.06.2018 - 12:31
Фото: Джасей Дуэйн Онфрой (wikipedia.org/XXXTentacion)
Фото: Джасей Дуэйн Онфрой (wikipedia.org/XXXTentacion)

В сети появились новые детали по поводу смерти известного рэпера

В сети появилась видеозапись с места убийства американского рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного как XXXTentacion. 20-летний парень получил смертельное пулевое ранение в понедельник, 18 июня. Он умер в больнице, перед этим впав в кому. 

На видеозаписи видно как мужчина пытается измерить пульс рэпера, который находится на переднем сидении автомобиля.

Видео с мета происшествия (YouTube/DGM News)

Также в соцсетях распространилось другое видео. На странице пользователя Twitter можно найти кадры мемориала, который сделали поклонники возле мотосалона артиста.

"Фанаты XXXTentacion собрались на участке в городе Дирфилд-Бич, где он был убит. Некоторые поклонники принесли свечки, фотографии и цветы, чтобы создать мемориал", - говорится в публикации.

Видео: Мемориал с места убийства музыканта

Расследование убийства рэпера продолжается. 

Напомним, в Харькове неизвестный в "костюме Адама" напал на такси.

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Теги: видео, подробности, убийство, рэпер
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