Опубликованы новые кадры с места убийства 20-летнего рэпера из США

В сети появились новые детали по поводу смерти известного рэпера

В сети появилась видеозапись с места убийства американского рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного как XXXTentacion. 20-летний парень получил смертельное пулевое ранение в понедельник, 18 июня. Он умер в больнице, перед этим впав в кому.

На видеозаписи видно как мужчина пытается измерить пульс рэпера, который находится на переднем сидении автомобиля.

Видео с мета происшествия (YouTube/DGM News)

Также в соцсетях распространилось другое видео. На странице пользователя Twitter можно найти кадры мемориала, который сделали поклонники возле мотосалона артиста.

"Фанаты XXXTentacion собрались на участке в городе Дирфилд-Бич, где он был убит. Некоторые поклонники принесли свечки, фотографии и цветы, чтобы создать мемориал", - говорится в публикации.

REMEMBERING XXXTENTACION: Fans of @xxxtentacion gathered outside the area where he was killed in Deerfield Beach. Some fans brought candles, photos and flowers to create a memorial pic.twitter.com/SnZgMdayuX