В Харькове мужчина в "костюме Адама" напал на такси (видео)

Неизвестный бегал обнаженным по улице

В Шевченковском районе Харькова обнаженный мужчина пытался залезть на автомобиль такси. Неизвестный оказался иностранцем. Мужчину задержала патрульная полиция города. Об этом рассказали на странице "Наш Харьков" в соцсети Facebook.

Инцидент произошел ранним утром, в понедельник, 18 июня.

"Пока вы спали, ранним утром на Ботсаду неадекватный, голый иностранец бросался на машину такси. В итоге разбил таксисту лобовое стекло, вызвали полицию, оформляют", - рассказали в сообществе.

Информацию об инциденте подтвердили правоохранители. По данным пресс-службы, звонок от водителя такси, которое атаковал голый неадекватный человек, поступил в 5:30 утра, передает znaj.ua.

Видео: В Харькове обнаженный мужчина напал на такси (YouTube/Харьков 1654)

У владельца автомобиля "ВАЗ" произошел конфликт с обнаженным иностранцем. По словам водителя, неизвестный пытался повредить его автомобиль.

Скриншот поста (facebook.com/mykharkov)

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