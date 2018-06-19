"Просто нет слов": во Львове "засекли" наркоманов, колющихся на глазах у дочери (видео)

Наркозависимая пара употребляла вещества при ребенке

Во Львове пара наркоманов кололась на глазах у своего ребенка. Инцидент, который произошел между отелем "Спутник" и Аквапарком, попал на камеры видеонаблюдения. Видео обнародовал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Видео: Наркоманы кололись на глазах у ребенка (facebook.com/igor.zinkevych)

"Как такие родители могут быть!? Возле ребенка колоться... Ребенка очень жалко... Информация с видео передана участковому этого района", - написал он.

Скриншот поста (facebook.com/igor.zinkevych)

На кадрах видно, как женщина колит наркотик мужчине на глазах своей дочери. Пользователей сети взмутил этот инцидент. Они также отметили, что видели женщину не раз возле гипермаркета "Ашан", где она попрошайничает. При этом девочка, которая наблюдала инъекцию, - не единственный ребенок у матери.

"Твари! Чтобы так, на глазах у ребенка!" – возмущены в комментариях.

"Просто нет слов. Уроды", - отметили пользователи.

"Страшно за будущее ребенка", - пишут в сети.

Ранее сообщалось, что во Львове пенсионерка напала на выпускницу школы с перцовым баллончиком.

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