"Просто немає слів": у Львові "засікли" наркоманів, що колються на очах у дочки (відео)

Наркозалежна пара вживала речовини при дитині

У Львові пара наркоманів кололась на очах у своєї дитини. Інцидент, який стався між готелем "Супутник" і Аквапарком, потрапив на камери відеоспостереження. Відео оприлюднив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook.

Відео: Наркомани кололися на очах у дитини (facebook.com/igor.zinkevych)

"Як такі батьки можуть бути!? Біля дитини колотися... Дитину дуже шкода... Інформація з відео передана дільничному цього району", - написав він.

Скріншот поста (facebook.com/igor.zinkevych)

На кадрах видно, як жінка коліт наркотик чоловікові на очах своєї дочки. Користувачів мережі взмути цей інцидент. Вони також відзначили, що бачили жінку не раз біля гіпермаркету "Ашан", де вона жебракує. При цьому дівчинка, яка спостерігала ін'єкцію, - не єдина дитина у матері.

"Тварюки! Щоб так, на очах у дитини!" - обурені в коментарях.

"Просто немає слів. Виродки", - відзначили користувачі.

"Страшно за майбутнє дитини", - пишуть в мережі.

Раніше повідомлялося, що у Львові пенсіонерка напала на випускницю школи з перцевим балончиком.

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