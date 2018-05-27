Во Львове пенсионерка напала на выпускницу школы с перцовым баллончиком

Пожилая женщина утверждала, что так она защищалась от нецензурных слов

Во Львове пенсионерка напала на выпускницу школы и брызнула ей в лицо из перцового баллончика. Информацию о происшествии сообщила одна из свидетельниц нападения Виктория Бушева на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщила Виктория Бушева, инцидент произошел в субботу, 26 мая. Выпускницы школы, нарядно одетые в вышитые рубашки, после линейки в честь последнего звонка, решили устроить фотоссесию.

Фото: Львовские выпускники (facebook.com/Виктория Бушева)

По дороге к центру города на девушек напала неадекватная пенсионерка. Женщина по непонятной причине подошла к одной из выпускниц и брызнула ей в лицо из перцового баллончика.

Девушка оказалась аллергиком и после нападения потеряла сознание. А пенсионерка с улыбкой отправилась в ближайший магазин.

К пострадавшей девушке тут же подбежали одноклассники, учителя и родители. На место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь и полицию.

Для того, чтобы хулиганка не скрылась с места происшествия, часть взрослых караулили пенсионерку возле дверей магазина. Когда она вышла, то начала нападать и на них.

Женщина обвиняла жителей города в не гостеприимстве, а свои действия в отношении подростков объясняла тем, что девочки нецензурно выражались в ее адрес. Кроме того, пенсионерка утверждала, что перцового баллончика у нее нет.

Полиция забрала в участок пенсионерку и маму пострадавшей девушки. Пенсионерка оказалась жительницей Донецка, 1943 года рождения. На нее завели административное дело за нападение на человека. Как оказалось, на маму пострадавшей девушки также завели дело – за ненадлежащее воспитание ребенка, якобы за то, что девушка употребляла нецензурные выражения.

Скриншот поста (facebook.com/Виктория Бушева)

Кстати, в России на "Последнем звонке" в небо запустили мертвого голубя.

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Видео: video.rbc.ua