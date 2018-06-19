У Харкові чоловік в "костюмі Адама" напав на таксі (відео)

Невідомий бігав голим по вулиці

У Шевченківському районі Харкова оголений чоловік намагався залізти на автомобіль таксі. Невідомий виявився іноземцем. Чоловіка затримала патрульна поліція міста. Про це розповіли на сторінці "Наш Харків" в соцмережі Facebook.

Інцидент стався рано вранці в понеділок, 18 червня.

"Поки ви спали, рано вранці на Ботсаду неадекватний, голий іноземець кидався на машину таксі. У підсумку розбив таксисту лобове скло, викликали поліцію, оформляють", - розповіли у спільноті.

Інформацію про інцидент підтвердили правоохоронці. За даними прес-служби, дзвінок від водія таксі, який атакував голий неадекватний іноземець, надійшов о 5:30 ранку, передає znaj.ua.

Відео: В Харкові оголений чоловік напав на таксі (YouTube/Харків 1654)

У власника автомобіля "ВАЗ" стався конфлікт з оголеним іноземцем. За словами водія, невідомий намагався пошкодити його автомобіль.

Скріншот поста (facebook.com/mykharkov)

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