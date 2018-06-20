Опубліковані нові кадри з місця вбивства 20-річного репера з США

У мережі з'явилися нові деталі з приводу смерті відомого репера

У мережі з'явився відеозапис з місця вбивства американського репера Джасея Дуейна Онфроя, відомого як XXXTentacion. 20-річний хлопець отримав смертельне кульове поранення в понеділок, 18 червня. Він помер в лікарні, перед цим впавши в кому.

На відеозаписі видно, як чоловік намагається виміряти пульс репера, який знаходиться на передньому сидінні автомобіля.

Відео з місця події (YouTube/DGM News)

Також у соцмережах поширилося інше відео. На сторінці користувача Twitter можна знайти кадри меморіалу, який зробили шанувальники біля мотосалону артиста.

"Фанати XXXTentacion зібралися на ділянці в місті Дірфілд-Біч, де він був убитий. Деякі шанувальники принесли свічки, фотографії та квіти, щоб створити меморіал", - йдеться у публікації.

REMEMBERING XXXTENTACION: Fans of @xxxtentacion gathered outside the area where he was killed in Deerfield Beach. Some fans brought candles, photos and flowers to create a memorial pic.twitter.com/SnZgMdayuX — Marcine Joseph (@MJ_Reports) 19 червня 2018 р.

Відео: Меморіал з місця вбивства музиканта

Розслідування вбивства репера триває.

Нагадаємо, в Харкові невідомий в "костюмі Адама" напав на таксі.

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