У США застрелили популярного репера: підозрюваний заарештований

Заарештований був раніше судимий

У США затримали підозрюваного у вбивстві популярного репера XXXTentacion. Про це повідомляє Associated Press.

У середу, 20 червня в штаті Флорида, США, був затриманий чоловік, якого підозрюють у вбивстві популярного 20-річного репера Джасея Дуейна Онфроя, відомого під псевдонімом XXXTentacion.

Відомо, що підозрюваного звуть Дедрик Девоншай Вільямс. Йому 22 роки. Йому висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. Поки буде йти розслідування і суд – Вільямс буде утримуватися в тюрмі округу Бровард.

Повідомляється, що Дедрик Девоншай Вільямс не вперше потрапляє в зону уваги поліції. Раніше його звинувачували у кількох кримінальних злочинах, таких, як крадіжка автомобіля, домашнє насильство, зберігання наркотиків і вогнепальної зброї.

Нагадаємо, на репера XXXTentacion напали, коли він виходив зі свого мотосалону в Південній Флориді. До артиста підбіг невідомий і кілька разів у нього вистрілив.

Після зловмисник забрав сумку Louis Vuitton і втік. Репера госпіталізували у важкому стані. Від отриманих травм репер впав у кому. Лікарям не вдалося врятувати Онфроя і він помер.

Як повідомила поліція, нападників було двоє. А репер перед нападом відвідав банк, де зняв велику суму грошей, так як планував купити мотоцикл в Riva Motorsports. Можливо, напад було скоєно з-за грошей.

До речі, нещодавно ми писали про те, що опубліковані нові кадри з місця вбивства 20-річного репера з США.

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