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Без сварок і ножів в спину: Alyona Alyona розлучилася з бойфрендом

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Понеділок 14 лютого 2022 14:43
Без сварок і ножів в спину: Alyona Alyona розлучилася з бойфрендом Alyona Alyona розлучилася з бойфрендом (колаж: Styler)
Автор: Марина Настевич

Українська реп-виконавиця Аlyona Аlyona в День святого Валентина зізналася, що розійшлася зі своїм бойфрендом - тік-токером Денисом, більш відомим під псевдонімом YOXDEN.

Сумну новину артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Олена виклала знімок, на якому вони з Денисом відображені в обнімку, при цьому вони оголені і замотані в прозору харчову плівку.

Без сварок і ножів в спину: Alyona Alyona розлучилася з бойфрендом

Alyona Alyona розійшлася зі своїм хлопцем (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Реперша зізналася, що вони не пережили перший рік своїх стосунків. Вона пояснила, що відносини зіпсували відстань і час, проведений порізно. За словами 30-річної виконавиці, їм вдалося закінчити роман без сварок і "ножів у спину".

"Тому прошу всіх не шкодувати, не засуджувати, не співчувати, не звинувачувати і не гадати на ромашці "чому", - звернулася до шанувальників Аlyona Аlyona.

За словами дівчини, вони з хлопцем прийняли рішення залишитися хорошими друзями.

"Нам весь цей час здавалося, що ми все робимо правильно і що у нас все вийде. Але виходить, що найкраще нам бути хорошими і вірними друзями", - зізналася артистка.

Вона додала, що почуття між ними все ще є, але їх недостатньо, щоб бути щасливими на всі 100%.

Без сварок і ножів в спину: Alyona Alyona розлучилася з бойфрендомБез сварок і ножів в спину: Alyona Alyona розлучилася з бойфрендомБез сварок і ножів в спину: Alyona Alyona розлучилася з бойфрендомАlyona Аlyona розповіла про причини розставання з бойфрендом Денисом (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Нагадаємо, Аlyona Аlyona повідомила, що зустрічається з хлопцем у квітні 2021 року, проте відмовилася називати його ім'я. У вересні пара стала жити разом, а в грудні артистка розсекретила ім'я коханого. Новий рік вони разом зустрічали в Стамбулі.

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