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Без ссор и ножей в спину: Alyona Alyona рассталась с бойфрендом

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Понедельник 14 февраля 2022 14:43
Без ссор и ножей в спину: Alyona Alyona рассталась с бойфрендом Alyona Alyona рассталась с бойфрендом (коллаж: Styler)
Автор: Марина Настевич

Украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona в День святого Валентина призналась, что разошлась со своим бойфрендом - тик-токером Денисом, более известным под псевдонимом YOXDEN.

Грустную новость артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Алена выложила снимок, на котором они с Денисом запечатлены в обнимку, при этом они обнажены и замотаны в прозрачную пищевую пленку.

Без ссор и ножей в спину: Alyona Alyona рассталась с бойфрендом

Alyona Alyona разошлась со своим парнем (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Рэперша призналась, что они не пережили первый год своих отношений. Она пояснила, что отношения испортили расстояние и время, проведенное порознь. По словам 30-летней исполнительницы, им удалось закончить роман без ссор и "ножей в спину".

"Поэтому прошу всех не жалеть, не осуждать, не сочувствовать, не обвинять и не гадать на ромашке "Почему", - обратилась к поклонникам Аlyona Аlyona.

По словам девушки, они с парнем приняли решение остаться хорошими друзьями.

"Нам все это время казалось, что мы все делаем правильно и что у нас все получится. Но получается, что лучше всего нам быть хорошими и верными друзьями", – призналась артистка.

Она добавила, что чувства между ними все еще есть, но их недостаточно, чтобы быть счастливыми на все 100%.

Без ссор и ножей в спину: Alyona Alyona рассталась с бойфрендомБез ссор и ножей в спину: Alyona Alyona рассталась с бойфрендомБез ссор и ножей в спину: Alyona Alyona рассталась с бойфрендомАlyona Аlyona рассказала о причинах расставания с бойфрендом Денисом (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Напомним, Аlyona Аlyona сообщила, что встречается с парнем в апреле 2021 года, однако отказалась называть его имя. В сентябре пара стала жить вместе, а в декабре артистка рассекретила имя возлюбленного. Новый год они вместе встречали в Стамбуле.

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