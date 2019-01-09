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Стала відома доля ресторатора, яка збила на "зебрі" підлітка, який так і не вижив

STYLERЖиття    09.01.2019 - 19:37
Стала відома доля ресторатора, яка збила на "зебрі" підлітка, який так і не вижив
Колаж: РБК-Україна

Два місяці постраждавший 15-річний хлопець перебував у комі після ДТП, але так і не прийшов до тями

Жовтневий районний суд Полтави відправив власницю ресторанного бізнесу Наталю Саєнко, яка збила 15-річного підлітка на "зебрі", під домашній арешт. Про це повідомляє місцеве видання "Полтавщина".

Суд постановив, що Саєнко повинна знаходиться під цілодобовим домашнім арештом до 9 березня 2019 року.

Згідно з матеріалами справи, Саєнко тричі притягувалася до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості і один раз - за водіння в стані алкогольного сп'яніння.

Стала відома доля ресторатора, яка збила на &quot;зебрі&quot; підлітка, який так і не вижив

Наталія Саєнко (фото: poltava.to)

Крім того, вона розповіла, що у неї вже було ДТП з дитиною. Але вона запевнила, що тоді її автомобіль не торкнувся дівчинки, яка перебігала дорогу на вулиці 1100-річчя Полтави. Дівчинка впала в замет, внаслідок чого лікарі діагностували струс мозку.

Варто зазначити, що троє свідків розповіли, що пішохідний перехід Артем Левченко перетинав досить швидко і не йшов пішки, а їхав на велосипеді.

Стала відома доля ресторатора, яка збила на &quot;зебрі&quot; підлітка, який так і не вижив

Наталія Саєнко з адвокатом (фото: poltava.to)

Також вони повідомили і про те, з якою швидкістю рухався автомобіль Mercedes. За словами двох свідків, швидкість авто була близько 50-60 км/год, на думку іншого свідка, Саєнко їхала зі швидкістю 60-70 км/ч. Безпосереднє зіткнення сталося в 5 метрах від краю дороги. Інших автомобілів поруч не було.

Нагадаємо, що трагедія сталася в листопаді 2018 року в центрі Полтави, коли Артем Левченко йшов по пішохідному переходу з велосипедом. Його збив Mercedes-Benz ML250, за кермом якого перебувала Наталія Саєнко.

Підліток перебував у комі 2 місяці. А 7 січня він помер так і не прийшовши до тями після ДТП.

 

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