Стала известна судьба ресторатора, сбившей на "зебре" подростка, который так и не выжил

Коллаж: РБК-Украина

Два месяца пострадавший 15-летний парень находился в коме после ДТП, но так и не пришел в себя

Октябрьский районный суд Полтавы отправил владелицу ресторанного бизнеса Наталью Саенко, которая сбила 15-летнего подростка на "зебре", под домашний арест. Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".

Суд постановил, что Саенко должна находится под круглосуточным домашним арестом до 9 марта 2019 года.

Согласно материалам дела, Саенко трижды привлекалась к административной ответственности за превышение скорости и один раз - за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Наталья Саенко (фото: poltava.to)

Кроме того, она рассказала, что у нее уже было ДТП с ребенком. Но она уверила, что тогда ее автомобиль не коснулся девочки, которая перебегала дорогу на улице 1100-летия Полтавы. Девочка упала в сугроб, в следствии чего врачи диагностировали сотрясение мозга.

Стоит отметить, что трое свидетелей рассказали, что пешеходный переход Артем Левченко пересекал достаточно быстро и шел не пешком, а ехал на велосипеде.

Наталья Саенко с адвокатом (фото: poltava.to)

Также они сообщили и о том, с какой скоростью двигался автомобиль Mercedes. По словам двух свидетелей, скорость авто была около 50-60 км/ч, по мнению другого свидетеля, Саенко ехала со скоростью 60-70 км/ч. Непосредственное столкновение произошло в 5 метрах от края дороги. Других автомобилей рядом не было.

Напомним, что трагедия произошла в ноябре 2018 года в центре Полтавы, когда Артем Левченко шел по пешеходному переходу с велосипедом. Его сбил Mercedes-Benz ML250, за рулем которого находилась Наталья Саенко.

Подросток находился в коме 2 месяца. А 7 января он скончался так и не придя в сознание после ДТП.