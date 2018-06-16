"Стали ближче до Донецька": волонтер розповів про нове просування ВСУ під Горлівкою

Волонтер розповів про "нову стратегічну висоту" українських військових у боротьбі за Донбас

Збройні сили України, на думку волонтера, бійця спецпідрозділу "Ежик", Анатолія Токарєва, просунулися на кілька кроків до визволення Донецька. Він вважає, що українські війська зайняли зручну позицію для контролю ворожих пунктів і ведення флангового перехресного вогню. Свою позицію волонтер висловив публікації у соціальній мережі Facebook, передає користувач Вася Вєтров.

"ЗСУ стали ще ближче до Донецька: сили ООС взяли нову стратегічну висоту Наші військові тепер отримали можливість не тільки контролювати всі підходи до ворожого опорного пункту, але і вести по ньому фланговий перехресний вогонь", – написав користувач мережі.

Скріншот поста аккаунта (facebook.com/Вася Вітрів)

Нагадаємо, що на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в Донецькій області прийняли заходи для запобігання черг у зв'язку з закриттям КПВВ "Майорське".

Повідомляється, що вранці 16 червня представники незаконних збройних формувань відмовили громадянам у пропуску на дорожньо-пропускному пункті "Горлівка-Бахмут". Відмова була пов'язана з ремонтними роботами.

У Державній прикордонній службі зазначають, що незаконна адміністрація окупованої території не попереджала про перекриття дорожньо-транспортного сполучення через моніторингову місію ОБСЄ або Спільний центр координації і контролю за припиненням вогню.

Прикордонники прийняли додаткові заходи щодо посилення напрямів у межах дорожніх коридорів "Донецьк-Курахове" і "Донецьк-Маріуполь". На КПВВ "Маріїнка" і "Новотроїцьке" збільшено склад зміни прикордонних нарядів для запобігання черг.

Відео: video.rbc.ua