Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Стали ближе к Донецку": волонтер рассказал о новом продвижении ВСУ под Горловкой

STYLERLIFE        16.06.2018 - 11:30
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Волонтер рассказал о "новой стратегической высоте" украинских военных в борьбе за Донбасс

Вооруженные силы Украины, по мнению волонтера, бойца спецподразделения "Ежик", Анатолия Токарева, продвинулись на несколько шагов к освобождению Донецка. Он считает, что украинские войска заняли удобную позицию для контроля вражеских пунктов и ведения флангового перекрестного огня. Свою позицию волонтер выразил в публикации в социальной сети Facebook, передает пользователь Вася Ветров.

"ВСУ стали еще ближе к Донецку: силы ООС взяли новую стратегическую высоту Наши военные теперь получили возможность не только контролировать все подходы к вражескому опорному пункту, но и вести по нему фланговый перекрестный огонь", – написал пользователь сети.

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/Вася Ветров)

Напомним, что на контрольных пунктах въезда-выезда в Донецкой области приняли меры для предотвращения очередей в связи с закрытием КПВВ "Майорское".

Сообщается, что утром 16 июня представители незаконных вооруженных формирований отказали гражданам в пропуске на дорожно-пропускном пункте "Горловка-Бахмут". Отказ был связан с с ремонтными работами.

В Государственной пограничной службе отмечают, что незаконная администрация окупированной территории не предупреждала о перекрытии дорожно-транспортного сообщения через мониторинговую миссию ОБСЕ или Совместный центр координации и контроля за прекращением огня.

Пограничники приняли дополнительные меры по усилению направлений в пределах дорожных коридоров "Донецк-Курахово" и "Донецк-Мариуполь". На КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" увеличен состав смен пограничных нарядов для предотвращения очередей.

Видео: video.rbc.ua

"Мы понесем вашу правду": на Донбассе заметили легендарную Аду Роговцеву (видео) Воронки и дыры: бойцы ООС показали последствия обстрела на Донбассе (видео)
Теги: Донецк, горловка, ВСУ, ООС
На трассе Харьков-Днепр владелец бросил на дороге элитный спорткар (фото, видео)
Скандальный артист намерен отказаться от украинского гражданства и стать мэром Москвы
Украинский Hyperloop: чиновники обещают билет дешевле, чем на обычный поезд
"Отрабатывать буду ближайших пару лет": Ани Лорак погрязла в миллионных долгах из-за своего шоу
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь