"Стали ближе к Донецку": волонтер рассказал о новом продвижении ВСУ под Горловкой

Волонтер рассказал о "новой стратегической высоте" украинских военных в борьбе за Донбасс

Вооруженные силы Украины, по мнению волонтера, бойца спецподразделения "Ежик", Анатолия Токарева, продвинулись на несколько шагов к освобождению Донецка. Он считает, что украинские войска заняли удобную позицию для контроля вражеских пунктов и ведения флангового перекрестного огня. Свою позицию волонтер выразил в публикации в социальной сети Facebook, передает пользователь Вася Ветров.

"ВСУ стали еще ближе к Донецку: силы ООС взяли новую стратегическую высоту Наши военные теперь получили возможность не только контролировать все подходы к вражескому опорному пункту, но и вести по нему фланговый перекрестный огонь", – написал пользователь сети.

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/Вася Ветров)

Напомним, что на контрольных пунктах въезда-выезда в Донецкой области приняли меры для предотвращения очередей в связи с закрытием КПВВ "Майорское".

Сообщается, что утром 16 июня представители незаконных вооруженных формирований отказали гражданам в пропуске на дорожно-пропускном пункте "Горловка-Бахмут". Отказ был связан с с ремонтными работами.

В Государственной пограничной службе отмечают, что незаконная администрация окупированной территории не предупреждала о перекрытии дорожно-транспортного сообщения через мониторинговую миссию ОБСЕ или Совместный центр координации и контроля за прекращением огня.

Пограничники приняли дополнительные меры по усилению направлений в пределах дорожных коридоров "Донецк-Курахово" и "Донецк-Мариуполь". На КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" увеличен состав смен пограничных нарядов для предотвращения очередей.

Видео: video.rbc.ua