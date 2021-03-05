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Стало відомо, який кавовий напій найпопулярніший серед українців

Автор: Styler

Під час карантину українці стали більше пити кави поза домом. В середньому українці випивають до 15 чашок кави на тиждень, з яких 6 - це кава "з собою".

Про це свідчать дані дослідження "Споживання кави поза домом" від "Кантар Україна", проведене на замовлення МакДональдз.

77% населення міст України віком 16-55 років п’ють каву. При цьому 68% з них купує її в закладах харчування поза домом - у кав’ярнях, кавових точках та кафе.

Смак та якість кави є визначальними факторами для обрання кави поза домом. Українцям більше смакує кава світлого ступеня обсмаження як, наприклад, бленд кави McCafe, представлений в МакДональдз: 100% арабіка, що на 80% складається із зерен, вирощених у Колумбії та на 20% - Бразилії.

Серед кави, що споживається поза домом, переважає "біла кава". Загальний відсоток кавових напоїв з молоком становить 55% від усіх куплених чашок.

Важливо, що у приготуванні "білої кави" значну роль відіграє жирність молока, яка надає солодкого присмаку пінки.

Збалансований смак кавового напою залежить від 4-х факторів: зерно, правильний помел, температура та якість води.

Окрім якісних кавових зерен, потрібно слідкувати за м’якістю води, помелом та рецептурою приготування того чи іншого напою.

Серед найпоширеніших причин споживання кави українці назвали: бажання задовольнити потребу; підбадьоритися та зарядитися енергією; розслабитися та відпочити; побалувати себе і насолодитися моментом.

Нагадаємо, МакДональдз в Україні - лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 р. в Києві.

Мережа налічує 98 закладів у 23 містах України (станом на лютий 2021 року). Компанія щорічно входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців.

Крім того, компанія партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер "Фундації Дім Рональда МакДональда" в Україні.

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