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Стало известно, какой кофейный напиток самый популярный среди украинцев

Автор: Styler

Во время карантина украинцы стали больше пить кофе вне дома. В среднем украинцы выпивают до 15 чашек кофе в неделю, из которых 6 - это кофе "с собой".

Об этом свидетельствуют данные исследования "Потребления кофе вне дома" от "Кантар Украина", проведенное по заказу МакДональдз.

77% населения городов Украины в возрасте 16-55 лет пьют кофе. При этом 68% из них покупает ее в заведениях питания вне дома - в кафе, кофейных точках и кафе.

Вкус и качество кофе являются определяющими факторами для выбора кофе вне дома. Украинцам больше нравится кофе светлой степени обжарки как, например, бленд кофе McCafe, представленный в МакДональдз: 100% арабика, что на 80% состоит из зерен, выращенных в Колумбии и на 20% - Бразилии.

Среди кофе, потребляемого вне дома, преобладает "белый кофе". Общий процент кофейных напитков с молоком составляет 55% от всех купленных чашек.

Важно, что в приготовлении "белого кофе" значительную роль играет жирность молока, которая придает сладкий привкус пенки.

Сбалансированный вкус кофейного напитка зависит от 4-х факторов: зерно, правильный помол, температура и качество воды.

Кроме качественных кофейных зерен, нужно следить за мягкостью воды, помолом и рецептурой приготовления того или иного напитка.

Среди самых распространенных причин употребления кофе украинцы назвали: желание удовлетворить потребность; взбодриться и зарядиться энергией; расслабиться и отдохнуть; побаловать себя и насладиться моментом.

Напомним, МакДональдз в Украине - лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение открыто 24 мая 1997 г. в Киеве.

Сеть насчитывает 98 заведений в 23 городах Украины (по состоянию на февраль 2021 года). Компания ежегодно входит в перечень 100 крупнейших налогоплательщиков в Украине, а также в перечень лучших работодателей.

Кроме того, компания партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер "Фонда" Дом Рональда МакДональда" в Украине.

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Новости Украины МакДональдзкофенапитки
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