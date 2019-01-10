Стало відомо кількість пенсіонерів в Україні і де вони отримують пенсії

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Найбільше пенсіонерів обслуговує ПриватБанк

На 1 січня 2019 року в Україні зареєстровано 11,5 мільйонів пенсіонерів. Про це свідчать дані Пенсійного Фонду.

За даними ПФУ, найбільша кількість пенсіонерів отримують виплати у Приватбанку - 3 586,8 тисяч осіб, в Ощадбанку – 2 693,7 тисяч, у Райффайзен Банку Аваль – 397,4 тисяч, в інших банках – 512,6 тисяч.

При цьому 7,2 мільйона осіб - це одержувачі пенсій через банківські установи, 4,3 мільйона - через поштові відділення.

Варто зазначити, що Пенсійний фонд з 3 січня почав фінансування пенсій січня 2019 року згідно із затвердженим графіком. На виплату пенсій спрямовано 2866,6 мільйонів гривень.

З 1 січня відбувся перерахунок пенсій у зв'язку із збільшенням мінімальної зарплати з 3723 гривень до 4174 гривень. Також з 1 числа 2019 року відбулося збільшення пенсій військовим пенсіонерам.

Автоматичний перерахунок пенсій у 2019 році також відбудеться 1 квітня, 1 липня та 1 грудня.

У березні відбудеться індексація пенсій на коефіцієнт, який відповідає 50% збільшення рівня споживчих цін і 50% збільшення середньої зарплати в Україні.

Нагадаємо, що в Одесі переселенець через суд домігся поновлення виплати пенсії.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в 2019 році вперше буде здійснюватися автоматичний перерахунок пенсій.