Стало известно количество пенсионеров в Украине и где они получают пенсии

Фото: Ратынский Вячеслав/Униан

Больше всего пенсионеров обслуживает ПриватБанк

На 1 января 2019 года в Украине зарегистрировано 11,5 миллионов пенсионеров. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного Фонда.

По данным ПФУ, самое большое количество пенсионеров получают выплаты в ПриватБанке - 3 586,8 тысяч лиц, в Ощадбанке – 2 693,7 тысяч, в Райффайзен Банке Аваль – 397,4 тысяч, в других банках – 512,6 тысяч.

При этом 7,2 миллиона человек - это получатели пенсий через банковские учреждения, 4,3 миллиона - через почтовые отделения.

Стоит отметить, что Пенсионный фонд с 3 января начал финансирование пенсий января 2019 года согласно утвержденному графику. На выплату пенсий направлено 2866,6 миллионов гривен.

С 1 января состоялся пересчет пенсий в связи с увеличением минимальной зарплаты с 3723 гривен до 4174 гривен. Также с 1 числа 2019 года произошло увеличение пенсий "военным" пенсионерам.

Автоматический перерасчет пенсий в 2019 году также состоится 1 апреля, 1 июля и 1 декабря.

В марте произойдет индексация пенсий на коэффициент, который отвечает 50% увеличению уровня потребительских цен и 50% увеличению средней зарплаты в Украине.

Напомним, что в Одессе переселенец через суд добился возобновления выплаты пенсии.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2019 году впервые будет осуществляться автоматический перерасчет пенсий.