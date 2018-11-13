Стало відомо, як отримати інсулін безкоштовно

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Препарати інсуліну закуповують за кошти центрального і місцевого бюджетів

В Україні більше року працює реєстр пацієнтів, які потребують інсулінотерапії, й тепер потреба в ліках розраховується за даними реєстру. Заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Лінчевський розповів в інтерв'ю Styler, як тепер пацієнт може отримати інсулін безкоштовно.

"Тепер пацієнт приходить до лікаря і той призначає саме те, що треба пацієнту. Він іде в аптеку і там безкоштовно або із невеликою доплатою отримує ліки. Пацієнт нарешті почав отримувати те, що йому потрібно, і отримує це своєчасно і в тому обсязі, який йому треба. Ось це і є задумка реєстру, ось так повинно бути і ось так воно у більшості областей вже є", - підкреслив він.

Заступник голови МОЗ запевняє, що зараз в реєстр на місцях вносять все менше помилкових даних, оскільки реєстр вже не можна обійти.

Заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський (фото: moz.gov.ua)

"У результаті постійного вдосконалення технічної роботи реєстру схем, як обійти реєстр, ставало все менше і менше. Зараз його обійти вже не можна. Врешті пацієнт став незалежним від факторів на кшталт "Ой, не закупили" або від того, що якась фірма хоче пролобіювати саме свої препарати інсуліну", - розповів Лінчевський.

Сьогодні, якщо в одній аптеці немає потрібного інсуліну, пацієнт йде в іншу і бере його там.

"Раніше людина зробити цього просто не могла: її буквально ставили перед фактом і давали тільки той інсулін, що закупили на місцевому рівні, хоча препарат міг людині взагалі не підходити чи викликати масу побічних ефектів і часто – тяжких ускладнень. Місцева влада повинна виконувати своє завдання щодо забезпечення інсулінами на місцях, центральна влада свою частину завдань виконує в повному обсязі", - говорить Лінчевський.

Фото: Як безкоштовно отримати інсулін? Інфографіка Моз (moz.gov.ua)

Препарати інсуліну закуповують за кошти центрального і місцевого бюджетів. Держава за рік покриває велику частину потреби в інсулінах з державного бюджету, решта повинні профінансувати органи місцевого самоврядування.

Як ми писали раніше, в. о. голови МОЗ Уляна Супрун розповіла про кошти на медицину, вибір сімейного лікаря та про опір медичної реформи в регіонах.

Раніше повідомлялося, що Уляна Супрун пояснила, як можна запобігти діабету і назвала головні методи профілактики хвороби.

Нагадаємо, народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець заявила про катастрофічне недофінансування в бюджеті потреб хворих на цукровий діабет.

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Відео: РБК-Україна