Стало известно, как получить инсулин бесплатно

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Препараты инсулина закупают за средства центрального и местного бюджетов

В Украине больше года работает реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии, и теперь потребность в лекарствах рассчитывается по данным реестра. Заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский рассказал в интервью Styler, как теперь пациент может получить инсулин бесплатно.

"Теперь пациент приходит к врачу и тот назначает именно то, что нужно пациенту. Он идет в аптеку и там бесплатно или с небольшой доплатой получает лекарства. Пациент наконец начал получать то, что ему нужно, и получает это своевременно и в том объеме, который ему нужен. Вот это и есть задумка реестра, вот так должно быть и вот так оно в большинстве областей уже есть", - подчеркнул он.

Замглавы Минздрава уверяет, что сейчас в реестр на местах вносят все меньше ложных данных, поскольку реестр уже нельзя обойти.

Заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский (фото: moz.gov.ua)

"В результате постоянного совершенствования технической работы реестра схем, как обойти реестр, становилось все меньше и меньше. Сейчас его обойти уже нельзя. В итоге пациент стал независимым от факторов типа "Ой, не закупили" или от того, что какая-то фирма хочет пролоббировать именно свои препараты инсулина", - рассказал Линчевский.

Сегодня, если в одной аптеке нет нужного инсулина, пациент идет в другую и берет его там.

"Раньше человек сделать этого просто не мог: его буквально ставили перед фактом и давали только тот инсулин, который закупили на местном уровне, хотя препарат мог человеку вообще не подходить или вызывать массу побочных эффектов и часто - тяжелые осложнения. Местная власть должна выполнять свою задачу по обеспечению инсулинами на местах, центральная власть свою часть задач выполняет в полном объеме", - говорит Линчевский.

Фото: Как бесплатно получить инсулин? Инфографика Минздрава (moz.gov.ua)

Препараты инсулина закупают за средства центрального и местного бюджетов. Государство за год покрывает большую часть потребности в инсулинах из государственного бюджета, остальное должны профинансировать органы местного самоуправления.

Как мы писали ранее, и.о. главы Минздрава Уляна Супрун рассказала о средствах на медицину, выборе семейного врача и о сопротивлении медицинской реформе в регионах.

Ранее сообщалось, что Уляна Супрун пояснила, как можно предотвратить диабет и назвала главные методы профилактики болезни.

Напомним, народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила о катастрофическом недофинансировании в бюджете потребностей больных сахарным диабетом.

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Видео: РБК-Украина