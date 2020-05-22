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Що стане з орендою авто після карантину: дана несподівана відповідь

STYLERЖиття    22.05.2020 - 13:25
Що стане з орендою авто після карантину: дана несподівана відповідь
В Україні підвищиться попит на оренду авто (фото: РБК-Україна)

В Україні після карантину різко збільшиться попит на оренду машин

Оренда автомобілів в Україні після карантину може набути більшої популярності. Річ у тому, що після пандемії люди не захочуть ризикувати здоров'ям і замовляти, наприклад, таксі. Клієнти просто відмовляться від послуг приватних перевізників і будуть намагатися орендувати машини. В цьому переконаний генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

"Цей ринок не був розвинений, тому що не було бажаючих. Тобто брати в оренду автомобіль, який у цьому сенс, треба його десь тримати, десь зберігати. Простіше і краще взяти сісти в таксі. Але якщо зараз усі сідають у таксі, вони не впевнені, що до цього не їхав хтось інфікований", - розповів Назаренко ТСН.

Експерт вважає, що таксисти щадять свої автомобілі і тому не обробляють належним чином антисептиками салон. В такому випадку люди не впевнені у належній обробці машини і не довіряють таксистам.

"Люди не будуть впевнені, що за хвилину до того, як вони сіли в таксі, за 15 хвилин, таксист не віз хворого в лікарню. А коли ви берете в оренду автомобіль, наприклад, на місяць, такого не станеться", - повідомив Назаренко.

Назаренко наводить приклад людей закордоном, які раніше були проти покупки авто, але зараз вони серйозно почали про це замислюватися.

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Автор: Марія Соловей

Теги Новини України Арендаавтомобили
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