Что станет с арендой авто после карантина: дан неожиданный ответ

В Украине повысится спрос на аренду авто (фото: РБК-Украина)

В Украине после карантина резко увеличится спрос на аренду машин

Аренда автомобилей в Украине после карантина может приобрести большую популярность. Дело в том, что после пандемии люди не захотят рисковать здоровьем и заказывать, например, такси. Клиенты попросту откажутся от услуг частных перевозчиков и будут пытаться арендовать машины. В этом уверен генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

"Этот рынок не был развит, потому что не было желающих. То есть брать в аренду автомобиль, какой в этом смысл, нужно его где-то держать, где-то хранить. Проще и лучше взять сесть в такси. Но если сейчас все садятся в это такси, они не уверены, что до этого не ехал кто-то инфицированный", - рассказал Назаренко ТСН.

Эксперт считает, что таксисты щадят свои автомобили и поэтому не обрабатывают должным образом антисептиками салон. В таком случае люди не уверены в надлежащей обработке машины и не доверяют таксистам.

"Люди не будут уверены, что за минуту до того, как они сели в такси, за 15 минут, таксист не вез больного в больницу. А когда вы берете в аренду автомобиль, например, на месяц, такого не произойдет", - сообщил Назаренко.

Назаренко приводит в пример людей заграницей, которые ранее были против покупки авто, но сейчас они всерьез стали об этом задумываться.

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Автор: Мария Соловей