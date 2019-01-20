"Стане резонансною": шахраї подали в суд на українську групу

Фото: Тарас Тополя (РБК-Україна)

Чоловік вимагає мільйон

Популярна українська група "Антитіла" стали жертвою шахраїв, які подали на них до суду за використання нот і тональності в піснях. Про це йдеться на сторінці групи в Facebook.

Так, шахраї незаконні шляхом отримали патент на те, що "існувало в музичному світі вже багато століть". Підкреслимо, що мова йде про заборону на використання музикантами певних тональності і темпу в піснях.

Скріншот поста (facebook.com/antytilaofficial)

"Ціна позову: 1 018 692 грн. Це буде перший подібний судовий розгляд у світі, побудоване на виданому державними органами патенті не на винахід, а фактично на теорію, яка не підкріплена доказами. Створити прецедент – ось кінцева мета Лапковского С.О. і його спільників для подальшого збагачення на музикантах України", - йдеться в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/taras.topolya)

Трохи згодом фронтмен групи Тарас Тополя розповів, що "Антитілам" пропонували заплатити частину позову як "відступні".

Фото: шахраї подали в суд на групу (facebook.com/taras.topolya)

"Антитілам" пропонували заплатити певну суму і позов буде відкликаний. Але ми не пішли на це, тому що для нас це принципові речі. Це щось схоже на те, що тобі забороняють використовувати певні слова в написанні текстів чи руху під час хореографічної постановки", - сказав він.

Фото: шахраї подали в суд на групу (facebook.com/taras.topolya)

Нагадаємо, 17 січня СБУ викрила на систематичному вимаганні хабарів старшого оперуповноваженого відділу карного розшуку одного із міськвідділів поліції в Чернігівській області.

Раніше ми писали, що СБУ викрили на хабарі керівника одного зі структурних підрозділів районного відділу Нацполиции в Рівненській області.