"Станет резонансным": мошенники подали в суд на украинскую группу

Фото: Тарас Тополя (РБК-Украина)

Мужчина требует миллион

Популярная украинская группа "Антитіла" стали жертвой мошенников, которые подали на них в суд за использование нот и тональности в песнях. Об это говорится на странице группы в Facebook.

Так, мошенники незаконны путем получили патент на то, что "существовало в музыкальном мире уже много столетий". Подчеркнем, что речь идет о запрете на использование музыкантами определенных тональностей и темпа в песнях.

Скриншот поста (facebook.com/antytilaofficial)

"Цена иска: 1 018 692 грн. Это будет первое подобное судебное разбирательство в мире, построенное на выданному государственными органами патенте не на изобретение, а фактически на теорию, которая не подкреплена доказательствами. Создать прецедент – вот конечная цель Лапковского С.О и его подельников для подальшего обогащения на музыкантах Украины", - говорится в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/taras.topolya)

Чуть позже фронтмен группы Тарас Тополя рассказал, что "Антитілам" предлагали заплатить часть иска в качестве "отступных".

Фото: мошенники подали в суд на группу (facebook.com/taras.topolya)

"Антитілам" предлагали заплатить определенную сумму и иск будет отозван. Но мы не пошли на это, потому что для нас это принципиальные вещи. Это что-то похоже на то, что тебе запрещают использовать определенные слова в написании текстов или движения во время хореографической постановки", - сказал он.

Фото: мошенники подали в суд на группу (facebook.com/taras.topolya)

Напомним, 17 января СБУ разоблачила на систематическом вымогательстве взяток старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска одного из горотделов полиции в Черниговской области.

Ранее мы писали, что СБУ разоблачили на взятке руководителя одного из структурных подразделений районного отдела Нацполиции в Ровенской области.