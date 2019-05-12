Не станьте жертвою аферистів: як українців дурять з орендою житла

Колаж РБК-Україна

Шахраї придумали нову схему

Українцям розповіли, як не попастися в пастку аферистів при оренді квартири. Шахраї придумали нову схему, яка дозволяє зловмисникам наживатися на довірливих жителях, передають Факти.

Андрій Сивак шукав квартиру в Києві через інтернет. Переглядаючи оголошення, побачив відповідне. Набрав за вказаним номером телефону, трубку взяла дівчина і повідомила, що дасть контакти господині, якщо він заплатить 800 гривень. Також додала, що якщо раптом квартира не підійде, агентство підшукає інший варіант.

За словами Андрія, співробітниця агентства Тетяна запевнила, що квартира дійсно виглядає так, як на фотографіях, там є необхідна побутова техніка і всі зручності. На питання, чому така невисока за київськими мірками ціна, господиня сказала, що хоче знайти орендарів як можна швидше.

Квартира була у десяти хвилинах ходьби від станції метро і коштувала шість тисяч. Чоловік подзвонив по контактам, які йому передали, трубку підняла дівчина по імені Ілона і сказала, що дуже зайнята і передзвонить.

"Не передзвонила. І більше не відповідала на мої дзвінки. А оголошення на сайті про здачі цієї квартири в оренду вже було не активно. Не розуміючи, що відбувається, я зателефонував Тетяні з агентства. Та сказала, що оголошення не активно тому, що квартиру ніби як забронювали для мене. А чому Ілона не відповідала на дзвінки, Тетяна не знала", - розповідає постраждалий.

Пізніше й Тетяна перестала відповідати на дзвінки. Виявилося, що агентство було не ріелторське, а інформаційне. І за документами вони ж, узявши гроші, не зобов'язуються шукати квартиру, а лише надають інформаційні послуги. Власники таких агентств зареєстровані як приватні підприємці і формально вони не порушують закон. Подібні агентства дурять сотні людей, а тому українцям важливо навчитися більш уважно підходити до вибору квартири.

Нагадаємо, що поліція розповіла про нові схеми шахрайства в інтернеті.

Раніше повідомлялося про те, що в мережі викрили схему великого шахрайства з Ощадбанком.