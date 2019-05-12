Не станьте жертвой аферистов: как украинцев обманывают с арендой жилья

Коллаж РБК-Украина

Мошенники придумали новую схему

Украинцам рассказали, как не попасться в ловушку аферистов при аренде квартиры. Мошенники придумали новую схему, которая позволяет злоумышленникам наживаться на доверчивых жителях, передают Факты.

Андрей Сивак искал квартиру в Киеве через интернет. Просматривая объявления, увидел подходящее. Набрал по указанному номеру телефона, трубку взяла девушка и сообщила, что даст контакты хозяйки, если он заплатит 800 гривен. Также добавила, что если вдруг квартира не подойдет, агентство подыщет другой вариант.

По словам Андрея, сотрудница агенства Татьяна уверила, что квартира действительно выглядит так, как на фотографиях, там есть необходимая бытовая техника и все удобства. На вопрос, почему такая невысокая по киевским меркам цена, хозяйка сказала, что хочет найти арендаторов как можно быстрее.

Квартира находилась в десяти минутах ходьбы от станции метро и стоила шесть тысяч. Мужчина позвонил по контактам, которые ему передали, трубку подняла девушка по имени Илона и сказала, что очень занята и перезвонит.

"Не перезвонила. И больше не отвечала на мои звонки. А объявление на сайте о сдаче этой квартиры в аренду уже было не активно. Не понимая, что происходит, я перезвонил Татьяне из агентства. Та сказала, что объявление не активно потому, что квартиру вроде как забронировали для меня. А почему Илона не отвечала на звонки, Татьяна не знала", - рассказывает пострадавший.

Позже и Татьяна перестала отвечать на звонки. Оказалось, что агентство было не риелторское, а информационное. И по документам они, взяв деньги, не обязуются искать квартиру, а всего лишь предоставляют информационные услуги. Владельцы таких агентств зарегистрированы как частные предприниматели и формально закон они не нарушают. Подобные агентства дурят сотни человек, а потому украинцам важно научиться более внимательно подходить к выбору квартиры.

Напомним, что полиция рассказала о новых схемах мошенничества в интернете.

Ранее сообщалось о том, что в сети разоблачили схему крупного мошенничества с Ощадбанком.