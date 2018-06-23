Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Як не стати жертвою злодіїв на відпочинку: поліція дала практичні поради

STYLERLIFE        23.06.2018 - 23:10
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

Будьте розсудливі в подорожах

Українська поліція дала практичні рекомендації про те, як захистити свої документи і цінні речі під час літньої відпустки. Про це пише "Главком".

Найчастіше туристи під час відпочинку страждають від зазіхання на свої особисті речі. Фотоапарати, документи, гаджети, гаманці і коштовності – все це стає приманкою для злодіїв.

Поліція дала кілька практичних порад для тих, хто збирається у відпустку:

1. Здавайте документи і цінні речі в камеру зберігання готелю або бази відпочинку. Як варіант – орендуйте комірку у найближчому відділенні банку.

2. Не зберігайте велику кількість готівкових грошей, користуйтеся банківськими картами.

3. Йдучи з готельного номера – перевірте, чи закриті всі вікна та двері.

4. Не запрошуйте до себе в номер незнайомих або малознайомих людей.

5. Не базікайте про те, скільки і чого ви з собою привезли і де це зберігаєте.

6. Виходячи на прогулянку – не надягайте велику кількість яскравих дорогих прикрас і помірно вживайте спиртні напої.

6. На пляжі не залишайте без нагляду сумки, гаджети і гаманці. Якщо є така можливість – здавайте їх у камери зберігання біля пляжу.

7. Вночі закривайте вікна та двері, особливо якщо ваш номер знаходиться на нижніх поверхах.

8. Якщо ви все ж стали жертвою злочинців – негайно телефонуйте в поліцію.

До речі, експерти розповіли, як правильно вибирати морозиво.

5 корисних властивостей черешні, про яких ви не знали

Як правильно вибирати морозиво: поради експертів 5 порад для комфортної та безпечної подорожі з сім’єю
Теги: эксперты, отпуск, советы
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся