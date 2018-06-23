Як не стати жертвою злодіїв на відпочинку: поліція дала практичні поради

Будьте розсудливі в подорожах

Українська поліція дала практичні рекомендації про те, як захистити свої документи і цінні речі під час літньої відпустки. Про це пише "Главком".

Найчастіше туристи під час відпочинку страждають від зазіхання на свої особисті речі. Фотоапарати, документи, гаджети, гаманці і коштовності – все це стає приманкою для злодіїв.

Поліція дала кілька практичних порад для тих, хто збирається у відпустку:

1. Здавайте документи і цінні речі в камеру зберігання готелю або бази відпочинку. Як варіант – орендуйте комірку у найближчому відділенні банку.

2. Не зберігайте велику кількість готівкових грошей, користуйтеся банківськими картами.

3. Йдучи з готельного номера – перевірте, чи закриті всі вікна та двері.

4. Не запрошуйте до себе в номер незнайомих або малознайомих людей.

5. Не базікайте про те, скільки і чого ви з собою привезли і де це зберігаєте.

6. Виходячи на прогулянку – не надягайте велику кількість яскравих дорогих прикрас і помірно вживайте спиртні напої.

6. На пляжі не залишайте без нагляду сумки, гаджети і гаманці. Якщо є така можливість – здавайте їх у камери зберігання біля пляжу.

7. Вночі закривайте вікна та двері, особливо якщо ваш номер знаходиться на нижніх поверхах.

8. Якщо ви все ж стали жертвою злочинців – негайно телефонуйте в поліцію.

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