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Как не стать жертвой воров на отдыхе: полиция дала практические советы

STYLERLIFE        23.06.2018 - 23:10
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Будьте благоразумны в путешествиях

Украинская полиция дала практические рекомендации о том, как защитить свои документы и ценные вещи во время летнего отпуска. Об этом пишет "Главком".

Чаще всего туристы во время отдыха страдают от посягательства на свои личные вещи. Фотоаппараты, документы, гаджеты, кошельки и драгоценности – все это становится приманкой для воров.

Полиция дала несколько практических советов для тех, кто собирается в отпуск:

1. Сдавайте документы и ценные вещи в камеру хранения гостиницы или базы отдыха. Как вариант – арендуйте ячейку в ближайшем отделении банка.

2. Не храните большое количество наличных денег, пользуйтесь банковскими картами.

3. Уходя из гостиничного номера – проверьте закрыты ли все окна и двери.

4. Не приглашайте к себе в номер незнакомых или малознакомых людей.

5. Не болтайте о том, сколько и чего вы с собой привезли и где это храните.

6. Выходя на вечернюю прогулку – не надевайте большое количество ярких дорогих украшений и умеренно употребляйте спиртные напитки.

6. На пляже не оставляйте без присмотра сумки, гаджеты и кошельки. Если есть такая возможность – сдавайте их в камеры хранения возле пляжа.

7. Ночью закрывайте окна и двери, особенно если ваш номер находится на нижних этажах.

8. Если вы все же стали жертвой преступников – немедленно звоните в полицию.

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Теги: эксперты, отпуск, советы
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