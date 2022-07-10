Стерли з лиця землі моє дитинство: Зарицька опублікувала пост про окупантів і його тут же видалили

У ніч на 10 липня російські військові знову обстріляли Харків і область. В результаті обстрілу було зруйновано ще один навчальний заклад - саме там навчалася солістка групи KAZKA Олександра Зарицька.

"Мій ранок почався ось так. Ру**ня стерла з лиця землі моє дитинство, мою рідну школу. Я не можу в це повірити, але це правда", - написала артистка.

Вона розповіла, що ця гімназія була однією з найкращих і саме там вона вперше вийшла на сцену і заспівала.

"Це була неймовірна гімназія, де я знайшла перших справжніх друзів, перший раз заспівала на сцені актового залу, в стінах цієї школи я закохувалася, танцювала на дискотеках, плакала через погані оцінки. У цій школі були найсмачніші булочки з корицею від тітки Тоні. Тепер це все спогади. А я так хотіла цього літа приїхати в гості до школи... " - додала Олександра Зарицька.

Артистка додала, що перший її пост був знесений і їй довелося знову написати про школу й опублікувати фотографії. Вона закликала не забувати про Харків, який щодня обстрілюють.

Також вона розповіла, що саме в цій школі працювала її мама - вчителькою.